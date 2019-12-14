Перейти к основному контенту
#Забастовка
Россия
Франция
Украина
Стиль Жизни
Подкасты

В центре Москвы прошли пикеты в поддержку сестер Хачатурян

Опубликовано: Отредактировано:

В центре Москвы прошли одиночные пикеты в поддержку сестер Хачатурян, 14 декабря 2019 г.
В центре Москвы прошли одиночные пикеты в поддержку сестер Хачатурян, 14 декабря 2019 г. Dimitar DILKOFF / AFP
RFI

На Патриаршем мосту около Храма Христа Спасителя в Москве в субботу, 14 декабря, прошла акция «Мост сестер» в поддержку сестер Хачатурян, сообщает «Новая газета».

Реклама

Участники акции прикрепили ленты с надписью «Свободу сестрам Хачатурян» к самому мосту с помощью замков, а затем встали в пикетную очередь. За акцией наблюдали четверо полицейских.

Активисты потребовали прекратить уголовное преследование сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, а также принять закон о домашнем насилии с учетом правок рабочей группы.

По оценке активистки Дарьи Серенко, в акции приняли участие около 300 человек. На одиночный пикет за принятие закона о профилактике домашнего насилия вышел в том числе фигурант «московского дела», студент ВШЭ Егор Жуков.

Позже Дарья Серенко сообщила, что на Патриарший мост пришли активисты «Мужского государства» с инструментами «срывать замки и угрожать активисткам». По ее словам, на мосту распылили перцовый баллончик.  

Акция «Мост сестер» 14 декабря прошла не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Мурманске и других городах России, сообщает «Новая газета». 

selfpromo.newsletter.titleselfpromo.newsletter.text

selfpromo.app.text

Страница не найдена

Запрошенный вами контент более не доступен или не существует.