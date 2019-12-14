В центре Москвы прошли пикеты в поддержку сестер Хачатурян

В центре Москвы прошли одиночные пикеты в поддержку сестер Хачатурян, 14 декабря 2019 г.

На Патриаршем мосту около Храма Христа Спасителя в Москве в субботу, 14 декабря, прошла акция «Мост сестер» в поддержку сестер Хачатурян, сообщает «Новая газета».

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Участники акции прикрепили ленты с надписью «Свободу сестрам Хачатурян» к самому мосту с помощью замков, а затем встали в пикетную очередь. За акцией наблюдали четверо полицейских.

На Патриаршем мосту в Москве проходит акция в поддержку сестер Хачатурян. Участники закрепляют ленты и замки со словами #свободусестрамХачатурян на перилах.



После этого активисты встанут в пикетную очередь.

За акцией наблюдают 4 полицейских.



Фото: @novaya_gazeta pic.twitter.com/L6rlQEYM0k — Новая Газета (@novaya_gazeta) 14 décembre 2019

Активисты потребовали прекратить уголовное преследование сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, а также принять закон о домашнем насилии с учетом правок рабочей группы.

По оценке активистки Дарьи Серенко, в акции приняли участие около 300 человек. На одиночный пикет за принятие закона о профилактике домашнего насилия вышел в том числе фигурант «московского дела», студент ВШЭ Егор Жуков.

Позже Дарья Серенко сообщила, что на Патриарший мост пришли активисты «Мужского государства» с инструментами «срывать замки и угрожать активисткам». По ее словам, на мосту распылили перцовый баллончик.

Акция «Мост сестер» 14 декабря прошла не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Мурманске и других городах России, сообщает «Новая газета».