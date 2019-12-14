Историку Юрию Дмитриеву продлили арест на три месяца

Петрозаводский городской суд 13 декабря продлил на три месяца арест главе карельского «Мемориала» Юрию Дмитриеву. Об этом сообщает издание «7х7».

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Адвокат Юрия Дмитриева Виктор Ануфриев в интервью RFI отметил, что продление ареста до 25 марта — это, вероятно, исключительно формальная процедура, так как приговор ожидается уже в феврале. «Мы сейчас выходим на финиш. Сторона защиты представляет доказательства. В январе, может, будет от силы два заседания. А потом уже прения сторон. Я думаю, в феврале уже может состояться приговор», — говорит Виктор Ануфриев.

Он добавил, что защита Юрия Дмитриева рассчитывает на общественную поддержку и обращается к ней. Историк «держится хорошо, достойно, мужественно. Сидеть, говорит, буду столько, сколько надо. Но он невиновен, поэтому рассчитывает на то, что будет повторно оправдан», — добавил адвокат.

Юрию Дмитриеву вменяют «насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего». Преследование историка началось три года назад. Его задержали 13 декабря 2016 года по подозрению в изготовлении порнографических снимков несовершеннолетней приемной дочери и развратных действиях. Сам Дмитриев объяснял, что делал фотографии для отчета перед органами опеки.

В апреле 2018 года Петрозаводский городской суд полностью оправдал историка. Однако через два месяца Верховный суд Карелии отменил это решение и отправил дело на новое рассмотрение.

Адвокат Юрия Дмитриева Виктор Ануфриев рассказывал, что в основе нового обвинения — показания самой приемной дочери Юрия Дмитриева Наташи. По его словам, на девочку, вероятно, оказывали давление, в том числе ее родная бабушка, отдавшая Наташу в свое время в детский дом.

Юрий Дмитриев — один из первооткрывателей ям с расстрелянными жертвами сталинских репрессий в лесном массиве Сандормох. Правозащитный центр «Мемориал» считает его преследование политически мотивированным.

В конце октября 2019 года более 200 общественных деятелей, деятелей культуры и политиков подписали открытое письмо в поддержку Юрия Дмитриева. Среди подписантов письма — лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, писатели Людмила Улицкая, Борис Акунин и Джонатан Литтелл, музыканты Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич, режиссеры Андрей Звягинцев и Юрий Норштейн.