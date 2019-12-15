Из песни Би-2 на «России-1» исчезло слово «протесты». Телеканал заявил, что «не вмешивался» в трансляцию

Из выступления группы Би-2, которое показал государственный телеканал «Россия-1», пропало слово «протесты». Как сообщил телеканал «Дождь», его заглушили во время трансляции церемонии вручения музыкальной премии «Виктория». На телеканале отвергли обвинения в цензуре и заявили, что не вмешивались в полученный от организаторов премии материал.

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Инцидент произошел во время исполнения песни «Люди на эскалаторах». Группа Би-2 выступала совместно с Леонидом Агутиным и певицей Manizha.

В оригинальной версии трека поется «Если чуть светлей проспекты / И нежней протесты / Юношей в пуловерах». В эфире телеканала «Россия-1» на месте «протестов» звучит музыка.

В официальном твиттере группы Би-2 называли произошедшее «смешным», а на YouTube песню назвали «Люди на эскалаторах (минус одно слово)». «И простите за звук в целом — как вы понимаете, его делали не мы», — отметили представители музыкантов.

Тут смешное случилось. Из эфира реально вырезали слово «протесты» 🙃

(момент на 01:25)



Поздравляем «Куртки Кобейна» Шуры Би-2 с дебютом на телевидении! 👏🏿https://t.co/XPnfZjmdSJ — Би-2 (@b2band) 14 décembre 2019

Как сообщает РИА Новости, «Россия-1» не изменяла трансляцию, полученную от организаторов. «Никаких вмешательств ни по изображению, ни по звуку (телеканал) не производил, естественно», — заявили в пресс-службе.

Русская служба RFI ознакомилась с любительской видеозаписью концерта, который прошел в Государственном Кремлевском Дворце. На ней слышно, что слово «протесты» в зале прозвучало и не было заглушено звукорежиссерами, работавшими на выступлении.