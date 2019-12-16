ВЦИОМ: 70% россиян считают нужным принять закон против семейного насилия

70% россиян считают необходимым принять закон о профилактике домашнего насилия, следует из опроса ВЦИОМа. Только 7% респондентов считают, что такой закон не нужен.

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По данным социологов, 90% россиян уверены в недопустимости любого физического насилия в семье. Только 8% опрошенных полагают, что родственника можно ударить «при определенных обстоятельствах». 40% респондентов слышали о случаях побоев в семьях своих знакомых.

Примечательно, что ответы мужчин и женщин значительно разнятся. 80% женщин выступают за принятие закона против семейно-бытового насилия, 94% женщин считают домашнее насилие недопустимым (против 57% и 85% мужчин соответственно). Закрыть глаза на первый случай побоев в семье готовы 52% мужчин и 29% женщин.

Во ВЦИОМе отмечают, что осведомленность о новом законопроекте и об акциях его противников и сторонников значительно низкая, но это не влияет на то, что большинство россиян выступают за принятие закона, защищающего от насилия в семье.

В конце ноября Совет Федерации опубликовал для общественного обсуждения законопроект о профилактике домашнего насилия. Юристы, изначально разрабатывавшие законопроект, раскритиковали представленную версию. Они считают, что законопроект в таком виде не защищает жертв насилия, а нацелен на «сохранение семьи» и примирение сторон. Сенатор Инна Святенко сообщила, что законопроект будет доработан и изменен после анализа всех отзывов.