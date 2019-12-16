Мусор из Москвы вывезут в Калужскую и Владимирскую области

Власти Москвы опубликовали проект новой территориальной схемы обращения с бытовыми отходами до 2029 года.

Власти Москвы опубликовали проект новой территориальной схемы обращения с бытовыми отходами до 2029 года. Внимание на появление документа обратил 16 декабря телеграм-канал Trash economy.

Реклама Читать далее

Согласно документу, как пишет РБК, в ближайшие десять лет почти 60 млн тонн мусора будут вывезены в Калужскую и Владимирскую области, а также в Подмосковье.

В документе не фигурирует скандальный проект полигона в Архангельской области, против строительства которого с декабря 2018 года массово протестуют местные жители.

Как ранее писал «Коммерсант» со ссылкой на главу московского Всероссийского общества охраны природы Элмурода Расулмухамедова, проект в Шиесе не упомянут в документе из-за отсутствия необходимой документации для строительства.

Кроме того, близкий к правительству источник «Коммерсанта» отметил, что властям важно построить полигон в Шиесе, «чтобы не сложилось впечатление, что общественное мнение повлияло на планы чиновников».

Чиновник московской мэрии на условиях анонимности заявил изданию РБК, что Москва может скорректировать схему и включить в нее Шиес, если строительство полигона в Архангельской области будет согласовано.

Как пишут «Ведомости», с 2020 года мусор в Москве планируют собирать раздельно — перерабатываемые отходы (пластик, стекло, бумага и металл) и смешанные.