Посол Франции назвала дело Baring Vostok «проблемой» для укрепления отношений с Россией

Дело Baring Vostok создает проблему для укрепления франко-российских экономических отношений и мешает искать для России иностранных инвесторов. С таким заявлением выступила в понедельник, 16 декабря, в эфире радиостанции «Эхо Москвы» посол Франции Сильви Берманн.

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В беседе с главным редактором радиостанции «Эхо Москвы» Алексеем Венедиктовым Сильви Берманн заявила, что Франция «не понимает» ситуацию вокруг дела Baring Vostok, в рамках которого был арестован французский банкир Филипп Дельпаль. «Мы не понимаем, почему коммерческий спор рассматривается в рамках уголовного процесса», — отметила посол.

По словам госпожи Берманн, министр экономики Франции Брюно Ле Мэр поднимал эту тему в ходе встречи со своим российским коллегой Максимом Орешкиным 12 декабря. По итогам этой встречи Ле Мэр заявил, что Франция найдет легальный способ для того, чтобы обойти американские санкции, которые мешают французским банкам инвестировать в Россию.

«Проблема Дельпаля означает, что для России находить новых инвесторов будет проблематично. Дело в том, что возникает отсутствие юридической безопасности. И это не только проблема чисто финансовая, проблема одного предприятия. Это касается и других людей, кстати, и американцев и четверых россиян. Но это в целом проблема безопасности капиталовложений, и, соответственно, вопроса отношения французских инвесторов к России», — заявила Сильви Берманн.

Она ответила, что не знает, поднимался ли вопрос ареста Филиппа Дельпаля в ходе встречи президентов России и Франции в Париже 9 декабря.

Финансовый директор самого известного западного инвестиционного фонда в России Baring Vostok Филипп Дельпаль был задержан 15 февраля по подозрению в хищении у банка «Восточный» 2,5 млрд рублей. Дельпаль провел в СИЗО «Матросская тишина» шесть месяцев и был переведен под домашний арест 15 августа накануне встречи Эмманюэля Макрона и Владимира Путина в Брегансоне.

Помимо Дельпаля по этому делу проходит основатель фонда Baring Vostok американец Майкл Калви (он был отпущен под домашний арест в апреле) а также еще четыре человека.