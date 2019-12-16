Путин подписал закон о крупных штрафах для СМИ-«иноагентов»

Владимир Путин подписал закон о штрафах до пяти миллионов рублей для СМИ, признанных «иноагентами»

Президент России Владимир путин подписал закон, предусматривающий крупные штрафы и аресты для СМИ и граждан, признанных «иностранными агентами». Документ был опубликован 16 декабря на официальном портале правовой информации.

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За первое нарушение гражданам грозит штраф в 10 тысяч рублей, должностным лицам — 50 тысяч рублей, юрлицам — 500 тысяч рублей. За повторное нарушение для граждан предусмотрен штраф в 50 тысяч рублей, для должностных лиц — 100 тысяч, для юридических лиц — одного миллиона рублей.

Самые суровые санкции предусмотрены за «грубые» нарушения. В этом случае штрафы достигают пяти миллионов рублей. Гражданам грозит арест до 15 суток.

Под «грубым» нарушением понимается неоднократное (более двух раз за год) нарушение закона о СМИ-«иноагентах» со стороны самих средств массовой информации или учрежденных ими российских юрлиц, их должностных лиц, сотрудников или представителей.

Закон вступает в силу с 1 февраля 2020 года. 2 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий признать «иностранным агентом» любого человека. Закон распространяется как на граждан России, так и на иностранцев. Отказаться от этой инициативы призывали международные правозащитные организации, российские общественные деятели и Совет Европы.