Суд отказался выпустить историка Олега Соколова из-под ареста

В понедельник, 16 декабря, Санкт-Петербургский горсуд отклонил жалобу на содержание под стражей бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко.

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Адвокат Олега Соколова Александр Почуев просил перевести его подзащитного под домашний арест в квартиру его родителей, которые, по словам защитника, нуждаются в уходе. Адвокат настаивал, что активная фаза сбора доказательств уже завершена, и Соколов не может повлиять на ход следствия. Однако судья постановила, что обвиняемый останется в СИЗО минимум до 8 января.

В данный момент Соколов находится в московском центре психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского, где должен пройти психолого-психиатрическую экспертизу. Адвокат рассказал, что Соколов после задержания уже несколько раз пытался совершить самоубийство. До этого было известно об одной попытке самоубийства во время следственного эксперимента. Ранее портал 47news писал, что Олег Соколов планировал свести счеты с жизнью после того, как избавится от тела Анастасии Ещенко. Он сообщил следствию, что собирался надеть мундир Наполеона и убить себя в Петропавловской крепости на глазах у туристов.

Тем временем «Комсомольская правда» 15 декабря опубликовала первое интервью Олега Соколова после его заключения под стражу. На вопросы журналистов он ответил письменно. 63-летний кавалер ордена Почетного легиона рассказал о своих взаимоотношениях с аспиранткой Анастасией Ещенко, в убийстве которой он признался. Специалист по Наполеону утверждает, что за пять лет отношений он ни разу ее и «пальцем не тронул», а скандалы у них были редкими и «без сильных всплесков».

По словам Соколова, они с Анастасией Ещенко планировали свадьбу и должны были обвенчаться весной. Он рассказал, что они решили подать заявление в ЗАГС 12 ноября.

За три дня до этой даты, 9 ноября историка обнаружили в реке Мойке, где он пытался утопить останки своей бывшей ученицы. В квартире Олега Соколова на набережной Мойки чуть позже нашли фрагменты женского тела. С тех пор бывший доцент СПбГУ находится под арестом. После задержания он сознался в содеянном. Мотивом преступления он назвал ссору с девушкой, которая, по его словам, превратилась в «чудовище из сказки». Через своего адвоката он опроверг информацию, что застрелил девушку, когда та спала.

«Я понимаю, что совершил страшное и достоин самой страшной кары. Мне все равно, что говорят обо мне. Это уже не важно. Я убил ее и себя тоже, меня уже нет», — написал он, отвечая на вопросы «Комсомольской правды». Историк добавил, что планирует написать книгу.

Олег Соколов — известный специалист по военной истории Франции, считается одним из основоположников движения военно-исторической реконструкции в России. В конце 1990-х-начале 2000-х преподавал в Сорбонне в качестве приглашенного профессора. В 2003 году был награжден Орденом почетного легиона. Был членом научного совета ISSEP, частного Института социальных, экономических и политических наук, который основала в Лионе Марион Марешаль Ле Пен, племянница Марин Ле Пен. После появления информации об убийстве в Петербурге ISSEP исключил Соколова из своего научного совета.