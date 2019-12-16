Экс-министра финансов Подмосковья приговорили к 14 годам колонии

Бывший министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов, задержанный 5 июля на Лазурном Берегу, был приговорен в России к 14 годам колонии

Басманный суд Москвы приговорил бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова к 14 годам колонии общего режима по делу о хищении, растрате и легализации 14 млрд рублей. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщает «Интерфакс».

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Таким образом суд удовлетворил ходатайство обвинения, также просившего приговорить экс-чиновника к 14 годам колонии.

Алексей Кузнецов, который занимал пост министра финансов Подмосковья с 2000 по 2008 год, был задержан в июле 2013 года в Сен-Тропе на юге Франции по запросу России.

В течение пяти лет Москва добивалась экстрадиции Кузнецова через французские судебные инстанции. 21 ноября 2017 года премьер-министр Франции Эдуар Филипп подписал декрет о выдаче экс-министра России. В январе 2019 года Алексей Кузнецов был экстрадирован в Москву.

4 января 2019 года, сразу после возвращения Кузнецова в Россию, Следственный комитет предъявил ему обвинения в мошенничестве, растрате и легализации денежных средств, полученных преступным путем.