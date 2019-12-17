Московская Хельсинская группа объявила сбор средств для продолжения работы

Старейшая из ныне действующих в России правозащитных организаций Московская Хельсинская группа (МХГ) снова обратилась за финансовой поддержкой ко всем неравнодушным согражданам.

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«Последнее время мы получали некоторое финансирование из фонда президентских грантов, этих средств хватало для проведения основных программ организации. Сейчас получение государственного финансирования для МХГ маловероятно, и мы обращаемся за поддержкой к нашим согражданам, к тем, кто, как и мы, считают, что старейшая правозащитная организация должна продолжать свою работу», — говорится в обращении, опубликованном на сайте МХГ 16 декабря.

Ранее член Совета по правам человека при президенте Николай Сванидзе рассказал Владимиру Путину о ситуации с Московской Хельсинской группой. По его словам, организация не получила грант и действует за счет продажи коллекции гжели основательницы МХГ Людмилы Алексеевой, которая ушла из жизни в декабре прошлого года. Об этом пишет «Комменсантъ».

Николай Сванидзе напомнил также о многочисленных штрафах в отношении правозащитного центра «Мемориал» и «Международного мемориала», которые также объявили сбор средств. «Мемориал» оштрафовали за неисполнение закона об «иностранных агентах».

Исполнительный директор МХГ Светлана Астраханцева напомнила, что в последний раз Московская хельсинская группа обращалась за помощью к согражданам в 2012 году, после принятия закона об «иностранных агентах». Тогда МХГ отказалась от контрактов с внешними источниками. По словам Светланы Астраханцевой, организации требуется около 1,8 млн рублей в год.

Поддержать организацию можно на ее сайте, перейдя по ссылке. «Все собранные частные пожертвования будут использованы на поддержание функционирования офиса и сайта организации, текущий мониторинг ситуации с правами человека и подготовку ежегодного обзорного доклада о выявленных нарушениях, организацию работы с индивидуальными жалобами граждан и создание общественной приемной, юридическую защиту правозащитных организаций и правозащитников, подвергающихся преследованиям, на вручение ежегодной Премии МХГ в области защиты прав человека», — говорится на сайте МХГ.

Московская Хельсинская группа была создана в 1976 году. В СССР она подвергалась постоянным преследованиям и репрессиям. Ряд правозащитников были приговорены к разным срокам заключения или ссылки, другие были вынуждены покинуть родину и были лишены гражданства. В 1982 году МХГ была вынуждена прекратить свою работу. Возобновила она свою деятельность в период перестройки.