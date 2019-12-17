Тверской суд Москвы назначил 17-й штраф «Мемориалу» по закону об «иноагентах»

Тверской суд Москвы оштрафовал на 100 тысяч рублей председателя совета правозащитного центра «Мемориал» Александра Черкасова. Это уже 17-й штраф, наложенный на «Мемориал» по закону об «иностранных агентах», сообщила RFI юрист ПЦ «Мемориал» Татьяна Глушкова.

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Судья Алексей Криворучко счел, что Александр Черкасов нарушил закон из-за отсутствия маркировки «иностранного агента» в группе «Вконтакте».

В общей сложности на ПЦ «Мемориал», «Международный Мемориал» и их руководителей было составлено 28 протоколов. Суды первой инстанции рассмотрели 17 из них, по всем протоколам были признаны нарушения. Общая сумма штрафов перевалила за три миллиона рублей.

Как объясняет в интервью RFI юрист ПЦ «Мемориал» Наталья Морозова, первые 20 протоколов на «Мемориал» составили по инициативе ингушского УФСБ. «Это было обращение УФСБ Ингушетии в начале августа этого года. УСФБ обратилось в Роскомнадзор по Ингушетии, который переслал (обращение) в Москву по месту совершения „правонарушения“. И они составили 20 протоколов», — говорит юрист.

«В Ингушетии не любят правозащитный центр „Мемориал“, потому что мы много работаем в Ингушетии, оказываем юридическую помощь задержанным после митингов в Ингушетии в марте. Мы сейчас готовим жалобы в ЕСПЧ по поводу их задержания, уже несколько отправили», — рассказывает Наталья Морозова.

Она отмечает, что первые 20 протоколов, как ни странно, в основном на «Международный Мемориал», а не на правозащитный центр. «Видимо, они не сообразили, что это два юридических лица», — предполагает юрист.

Что касается последних восьми протоколов, они были составлены по инициативе некоего частного лица. «У него есть имя, есть электронный адрес, это все, что мы про него знаем», — говорит Наталья Морозова.

Юристы «Мемориала» собираются обжаловать вынесенные решения вплоть до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Больших надежд на российское правосудие они не возлагают.

«Мемориал» открыл сбор средств на оплату многочисленных штрафов. Пока собрано порядка 1,5 млн рублей, пишут «Ведомости».

«Международный Мемориал» существует со времен перестройки. Организация исследует государственный террор в СССР, собирает данные о жертвах политических репрессий, добивается открытого доступа к государственным архивам и юридической реабилитации жертв репрессий. Правозащитный центр «Мемориал» был создан в 1991 году для организации правозащитной деятельности общества «Мемориал».