Greenpeace провел акцию против ввоза урановых «хвостов» на Невском проспекте

Активисты Greenpeace поздравили петербуржцев с наступающим Новым годом инсталляцией на Невском проспекте. У станции метро «Гостиный двор» во вторник, 17 декабря, они выставили желтые бочки со знаком радиации в знак протеста против ввоза так называемых урановых «хвостов» в Россию из Германии.

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Как пишет «Фонтанка», желто-черные бочки около часа простояли незамеченными у входа в универмаг «Гостиный Двор». Сотрудников полиции они не заинтересовали. Бочки в итоге унесли охранники универмага.

Так называемые урановые «хвосты» — побочный продукт обогащения урана при производстве топлива для АЭС. Российское отделение Greenpeace и «Экозащита!» сообщили, что в 2019 году Россия снова начала принимать урановые «хвосты» с обогатительной фабрики компании Urenco в германском Гронау.

Greenpeace указывает, что судно «Михаил Дугин» с новой партией урановых «хвостов» прибудет в Санкт-Петербург на этой неделе, а затем груз отправят на поезде в Новоуральск (Свердловская область).

«Под видом „ценного сырья“ в Россию фактически ввозят отходы обогащения урана, которые будут десятилетиями лежать в бочках под открытым небом», — отмечают экоактивисты.

Greenpeace Германии считает отправку урановых «хвостов» в Россию незаконной. В российском Greenpeace тоже называют это скрытой формой ввоза в Россию ядерных отходов, что запрещено законом «Об использовании атомной энергии».

В «Росатоме» же объясняют, что в Россию из Германии ввозят не отходы на захоронение, а полезное сырье для производства обогащенного урана, которое затем вывезут обратно в ФРГ, а оставшееся будет храниться в Новоуральске около 5–10 лет. В «Росатоме» утверждают, что в Новоуральске крупнейшее разделительное предприятие, поэтому они имеют экономическое преимущество перед германской Urenco за счет большого объема и повышенной активности. Содержимое контрактов и объемы поставок в госкорпорации не раскрывают. На предприятиях «Росатома» накоплено уже больше миллиона тонн «урановых хвостов».