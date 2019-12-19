«Их действия несовместимы с журналистикой»: ЕСПЧ признал законной высылку команды «России-24» из Литвы

ЕСПЧ признал обоснованной высылку четырех сотрудников телеканала «Россия-24» из Литвы. В марте 2016 года съемочная группа приехала в Вильнюс и попыталась взять интервью у участников Форума Свободной России. Власти посчитали их действия угрозой национальной безопасности и запретили въезд на территорию страны на год.

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ЕСПЧ окончательно отклонил жалобы журналиста Павла Зарубина, а также членов съемочной группы Александра Макарова, Андрея Мельникова и Алексея Казакова. «Суд не может признать поведение истцов совместимым с понятием ответственной журналистики», — говорится в решении страсбургского суда.

Как подчеркивает ЕСПЧ, сотрудники телеканала «Россия-24» приехали на конференцию сторонников оппозиции без аккредитации и попали на форум «путем обмана». Они вели себя агрессивно, провоцировали участников встречи и попытались взять интервью у Гарри Каспарова.

«Во время инцидента с Каспаровым истцы использовали мобильные телефоны, а не профессиональное оборудование. Можно предположить, что они намеревались не собрать необходимую информацию, а устроить провокацию», — говорится в решении ЕСПЧ.

«Власти Литвы выслали съемочную группу из-за их агрессивного и провокационного поведения, а не из-за их мнения или публикаций», — отмечает суд в Страсбурге.

ЕСПЧ также обратил внимание на «тесную» связь между властями и СМИ, финансируемыми из бюджета. Это позволило литовскому суду сделать вывод, что данные, к которым получат доступ журналисты, могут быть переданы российскому государству.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что высылка журналистов из Литвы является «тотальной цензурой» и «искоренением любого инакомыслия».