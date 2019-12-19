Климат, Голунов и WADA: Путин подвел итоги года

Пресс-конференция Владимира Путина – одно из трех традиционных ежегодных мероприятий с участием президента наравне с обращением к Федеральному собранию и Прямой линией. Сегодняшняя пресс-конференция была 15-й по счету и продлилась 4 часа 20 минут. RFI напоминает о самых интересных моментах беседы.

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Самая долгая встреча с журналистами у Путина состоялась в 2008 году и продолжалась 4 часа 40 минут. Однако нынешняя побила другой рекорд – по числу аккредитованных журналистов, на сей раз их 1895. В последние годы Путин успевает в среднем за три с половиной часа ответить на около 60 вопросов. Журналисты пытаются привлечь его внимание не только криками и жестами, но и экстравагантными нарядами, а также огромными плакатами с нетривиальными надписями. Однако в этом году сотрудники департамента аккредитации и брифингов Управления пресс-службы и информации президента попросили представителей прессы не использовать слишком большие плакаты, иначе они мешают работе операторов и фотографов.

Началась пресс-конференция с вопроса о проблемах экологии и изменениях климата. Путин сказал, что никто не знает причин изменения глобального климата, напомнив, что в истории планеты уже известны случаи изменения климат с драматическими последствиями. Как человечество влияет на климат, посчитать сложно, но ничего не делать тоже нельзя, считает российский президент.

Журналист из Ленинградской области спросил о мусорной реформе, посетовав на то, что из Питера везут отходы в область.

По мнению Путина, в этом вопросе нужен открытый диалог с людьми, чтобы у граждан было понимание, как будет осуществляться реформа, кто и за что платит. Он напомнил, что Россия начинает с нуля создание системы мусоропереработки. По его словам, основные решения приняты, созданы федеральный и региональные операторы. Тем не менее, если мусор увозить не в область, а в другие регионы, тарифы вырастут. Тем более, зачастую люди из области работают в городе, и сами там генерируют эти отходы.

На вопрос о советском базисе экономики и есть ли что-то, созданное в новый период, Путин напомнил о том, что 75 процентов перерабатывающей промышленности создано в 2000-е. Кроме того, в этом списке три новых аэропорта, 12 новых вокзалов, 8 блоков АЭС, произошел существенный рывок в гидроэнергетике. Вдвое выросло количество федеральных трасс. Россия стала самым крупным поставщиком пшеницы в мире.

Следующей темой стало состояние медицины и низкие зарплаты врачей. По словам Путина, зарплаты в медицине повыше, чем в других социальных сферах. Если увеличить тариф ОМС, это ляжет на всю экономику и приведет к росту инфляции. Тем не менее, 550 млрд рублей будет выделено дополнительно на пополнение парка транспортных средств и приобретение дополнительного медицинского оборудования.

Несколько вопросов были посвящены отстранению России от международных спортивных соревнований. Решение WADA Путин назвал несправедливым, не соответствующим здравому смыслу, праву и Олимпийской хартии. По мнению российского президента, страну наказывают дважды за одно и то же. Любое наказание должно быть индивидуальным, надо разбираться с конкретными людьми, уверен Путин.

Украина и газ

Отвечая на вопрос о судьбах Донбасса, российско-украинских отношениях и Владимире Зеленском, Путин сказал, что не любит давать характеристики своим коллегам и добавил, что его насторожило заявление Зеленского о возможном пересмотре Минских соглашений. «Так можно зайти в тупик», — сказал Владимир Путин. По его словам, он и другие участники Нормандского формата неоднократно говорили, что нужно придать Донбассу особый статус на постоянной основе и закрепить это в Конституции, однако этого не делают власти Украины. Однако есть и позитивные изменения: отвод войск из нескольких ключевых точек, сокращение количества обстрелов.

Журналист агентства УНИАН из Украины спросил о газовой войне и о том, когда будет принято решение о расформировании оккупационных администраций в Луганске и Донецке. Порошенко настаивал, чтобы под Минским соглашениями поставили подписи лидеры ДНР и ЛНР, напомнил Путин. И они это сделали. Таким образом Украина их признала. Кроме того, там были выборы, и в Минских соглашениях прописаны права этих регионов. В так называемых ДНР и ЛНР нет иностранных войск, уверен Путин. Но наемники есть. А военная техника — от сил, которые симпатизируют руководству этих регионов, но она принадлежит им. Транзит газа, по словам Путина, будет сохранен — вопрос в сроках и объемах. Россия готова дать скидку на газ в 20-25%, чтобы для рядовых украинцев не выросла тарифы на топливо.

Один из участников пресс-конференции задал вопрос про Ленина, его роль в истории России, а также о присвоении Рамзану Кадырову звания Героя России.

— Ленин был не государственный деятель, а, скорее, революционер, — заявил Путин. По его мнению, ошибка Ленина в том, что он предложил конфедеративное устройство государства, несправедливо поделив территорию и дав этносам право выхода из состава страны, что породило болевые точки. Тем не менее, по мнению российского президента, тему тела в Мавзолее пока лучше не трогать. Рамзан Кадыров до сих пор подвергается опасности и лично принимает участие в антитеррористических операциях, потому ему и присвоили звание Героя России. «Грозный выглядел, как Сталинград после битвы, а сейчас? Ему можно было бы и героя труда дать», — отметил Путин.

Вопросы, касающиеся внешней политики, задавали, в основном, иностранные журналисты. Один был связан с новыми антироссийскими санкциями в США и угрозой импичмента Трампу. Путин сказал, что совсем не уверен, что Трампа отстранит от власти Сенат, тем более причины импичмента надуманны. На недружественные акты Россия будет отвечать зеркально. «США хотят помочь Украине? А что ж денег не дают?» — иронизировал Путин.

Журналистка из Китая спросила об отношениях России с ее родиной и о том, как могут Россия и Китай отстаивать принципы многополярного мира и свободной торговли. Путин назвал уровень доверия между странами беспрецедентным, упомянув торговлю и сотрудничество в высокотехнологических областях. Однополярного мира уже не существует, уверен Путин. Иллюзия однополярного мира возникла после развала СССР. Сейчас Китай опережает США по ряду экономических параметров — по ВВП, в том числе. Журналист BBC спросил о том, как Путин относится к высказыванию о нем Бориса Джонсона, который сравнил его со злодеем из «Гарри Поттера». Путин ответил, что ему не важно, что говорят о нем, главное для него — интересы России. При этом он признал, что Джонсон выиграл выборы, значит лучше своих конкурентов чувствует настроения британского общества.

Журналистка из «Интерфакса» спросила о деле Ивана Голунова: «не пришло ли время перетряхнуть наши правоохранительные органы, и будут ли наказаны виновные?» Путин вспомнил чистки 36-37 годов, сказав, что лучше их не повторять. Службы собственной безопасности в силовых структурах работают, по его мнению, довольно эффективно. По делу Голунова уволены пять человек, против них возбуждены уголовные дела. Заказчики пока не известны.

На вопрос о возможных изменениях в Конституции, и есть ли в России политическая конкуренция, Путин ответил, что принимать новую Конституцию не надо. При этом Первая глава основного закона неприкосновенна, а все остальное можно менять. По его мнению, можно отменить и оговорку «подряд», касающуюся невозможности занимать пост президента дважды (подряд). Путин напомнил, что в стране зарегистрировано 54 политических партий — это вполне соответствует требованием политической конкуренции.

Несколько раз во время встречи с журналистами всплывала тема Второй мировой войны. Отвечая на один из них, Путин заявил, что Сталин не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером, в отличие от лидеров Франции и Англии. СССР последним в Европе подписал пакт о ненападении с Германией, заявил российский лидер. А секретный протокол о разделе Польши был подписан после того, как «Польша сама поучаствовала в разделе Чехословакии». Войска СССР вошли в Польшу, когда правительство этой страны утратило контроль над ситуацией и находилось в районе польско-румынской границы.

На вопрос о союзном государстве с Беларусью и рассматривает ли он возможность в 2024 возглавить союзное государство, Путин высказал мнение, что русские, белорусы и украинцы — почти один народ. 90% из того, что предполагалось сделать в рамках союзного государства не сделано, признал президент. Поэтому и решили вернуться к этому. Про возможность возглавить союзное государство в 2024 году ответ не прозвучал.

Журналист журнала «Шпигель» спросил об убийстве в Германии Зелимхана Хангошвили. Были ли запросы о его выдаче? «Такие вопросы обсуждались на уровне спецслужб, нам отказывали, официального запроса не было… Это был кровавый убийца, только в одной из акций на Кавказе он уничтожил 98 человек. Участвовал в организации взрыва в московском метро. По европейским столицам гуляют террористы», — заявил Путин. Чтобы этого не было, надо наладить взаимовыгодную работу, пока она недостаточна. Мы предупреждали американцев по братьям Царнаевым, они наши слова проигнорировали, сказал российский президент.

На вопрос о влиянии антироссийских санкций Путин в очередной раз сказал, что обе стороны несут потери, но Россия развивает на этом фоне сельское хозяйство, а рубль стал более устойчивым. Кроме того, Путин развеял слухи о том, что в стране готовится новая пенсионная реформа. Относительно проблемы мигрантов президент России признал, что в стране лучше адаптируются славяне, хуже — выходцы из Средней Азии. Надо помогать им в этом через обучение культуре, традициям, считает Путин. Это, впрочем, касается и граждан России, выходцев с Северного Кавказа.

Один из вопросов был посвящен свободному и суверенному Интернету, а также новому закону о физлицах-иноагентах. Свободный интернет и суверенный интернет не противоречат друг другу, считает Путин. А закон о физлицах-иноагентах был принят только потому что юрлица-иноагенты стали получать деньги из-за границы через частных лиц — граждан России, пытаясь обойти закон.

Среди самых тяжелых событий, которые произошли во время его работы на посту главы государства Путин назвал теракты в Беслане и на Дубровке. Самыми значимыми событиями — экономический рост, снижение инфляции, сокращение внешнего долга и вопросы безопасности, в частности, окончание войны на Кавказе.

Один из заключительных вопросов задала журналистка из BBC. Она спросила о том, чем занимаются женщины, которых называют дочерями президента, Екатерина Тихонова и Мария Воронцова, и когда он наконец признает их открыто. Путин сказал несколько общих слов о работе компании «Иннопрактика» и высокотехнологического центра под Санкт-Петербургом, уклонившись от второй половины вопроса.