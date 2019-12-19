Путин: отстранение России от спорта «противоречит здравому смыслу»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от участия в крупных спортивных соревнованиях противоречит «здравому смыслу и праву». Комментируя позицию антидопингового агентства WADA во время ежегодной пресс-конференции, Путин заявил, что она носит «политический оттенок».

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По мнению российского президента, отстранение России от участия в Олимпиадах противоречит Олимпийской хартии. Он заявил, что любое наказание должно быть индивидуальным, а подавляющее большинство спортсменов в России «чистые».

«Мы все делаем, чтобы наш спорт был чистым», — подчеркнул Путин, добавив, что сборная России должна выступать на Олимпиадах в Токио и Пекине под своим, а не нейтральным флагом.

Исполком WADA отстранил Россию от соревнований на четыре года 9 декабря. Причиной этого стали манипуляции Московской антидопинговой лаборатории с базами данных. Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что это решение не связано с политикой, а санкции назвал «сбалансированными».