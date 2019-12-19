Российский МИД назвал «русофобской» статью Le Monde о шпионах в Альпах

МИД России считает статью Le Monde о «перевалочном центре спецподразделения ГРУ» в Альпах «конспирологической теорией». В дипведомстве обвинили журналистов, которые заявили о секретной «тыловой» базе российских спецслужб, в «дезинформации».

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По мнению российского МИД, статья Le Monde не случайно вышла накануне саммита «нормандском формате». Дипломаты уверены, что журналисты совершили «откровенно русофобский» «информационный вброс». «Цель —дискредитировать намеченный президентом Франции Эмманюэлем Макроном курс на нормализацию отношений с Москвой», — приводит ТАСС заявление министерства.

Дипломаты заверили, что Россия не занималась дестабилизирующими операциями в Европе. «Россия уважает суверенитет других стран и не вмешивается в их дела», — ответили в МИД на критику российской внешней политики.

5 декабря газета Le Monde сообщила о «базе шпионов ГРУ» недалеко от границы между Францией и Швейцарией. Неназванные источники рассказали изданию, что офицеры российской разведки, участвовавшие в отравлении Скрипалей в Великобритании, попытке государственного переворота в Черногории и покушении на бизнесмена Емельяна Гербева в Болгарии, неоднократно посещали регион Верхняя Савойа. При этом найти тайников с оружием спецслужбам не удалось.