Стрельба у здания ФСБ: имеются погибшие

Полиция оцепила периметр, где произошла перестрелка у здания ФСБ в центре Москвы

В четверг вечером у здания ФСБ в центре Москвы произошла перестрелка. Вечером 19 декабря неизвестный открыл стрельбу в районе Лубянки в центре Москвы, есть пострадавшие. Злоумышленника нейтрализовали, его личность устанавливается, сообщает «Интерфакс». Ранее сообщалось о трех нападавших.

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«Стрельба в приемной ФСБ в Москве произошла в 18:10. Трое неизвестных ворвались в здание приемной ФСБ и в помещении открыли стрельбу», - сообщили агентству «Москва» в Центре общественных связей ФСБ России. В перестрелке с охраной приемной двое нападавших были убиты. А один из нападавших выбежал на улицу, где продолжил стрелять. В результате был убит сотрудник ГИБДД, дежуривший напротив здания приемной.

Впоследствии агентство «Москва» аннулировало эту новость.

В свою очередь, РИА «Новости», также со ссылкой на ЦОС ФСБ сообщает, что стрелявший был один. Неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка. Преступника нейтрализовали, его личность устанавливается. В ФСБ подчеркнули, что нападавший был один, никакого проникновения в здание ведомства не было, сообщает РИА «Новости».

Инцидент на Большой Лубянке произошел в момент, когда в Кремле проходил концерт в честь Дня работника органов безопасности России. На нем присутствовал президент РФ, которого проинформировали о случившемся.

В соцсетях опубликованы любительские видео, на которых слышна стрельба, в момент, когда пешеходы проходят близ района, где случился инцидент.

Видео нападения на здание ФСБ на Лубянке. Стрелок обстреливает окна здания, укрывшись за колоннами дома напротив. pic.twitter.com/QFmdZLUHAR — baza (@bazabazon) 19 décembre 2019

Телеграм-канал Baza сообщает о раненых прохожих. Один из них – 35-летний Константин Однолепков. Он получил ранение в голову и скончался в скорой, утверждает Baza.

«Интерфакс» со своей стороны сообщает о гибели в результате инцидента одного сотрудника ФСБ.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статье «посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов», сообщает пресс-служба Следственного Комитета.