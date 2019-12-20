Одинокий стрелок из Подольска: что известно о напавшем на здание ФСБ

Вечером в четверг, 19 декабря, в центре Москвы было совершено нападение на здание ФСБ на Лубянке. В результате стрельбы погиб один человек, еще пятеро получили ранения. Как стало известно через несколько часов после атаки, огонь открыл 39-летний предприниматель из Подольска Евгений Манюров, увлекавшийся стрельбой.

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Стрельба в центре Москвы началась около 18 часов. Мужчина в черной куртке, вооруженный автоматом Калашникова, попытался попасть в приемную ФСБ на Кузнецком мосту. Как пишет газета «Коммерсант», после того, как подозреваемый наткнулся на систему контроля, он побежал в сторону главного здания ФСБ, открыв огонь по человеку в форме ДПС.

По данным «Российской газеты», нападавший был убит около 19 часов — через час после начала стрельбы. Район происшествия был оцеплен до позднего вечера, а на всех объектах ФСБ в центре Москвы (по другим данным — по всей России) был объявлен план «Крепость». Здания были закрыты на вход и на выход, так как правоохранители опасались новых нападений.

После стрельбы некоторые СМИ сообщили о возможном теракте. Ведущий телеканала «Россия-1» Владимир Соловьев также сообщил, что действия нападавшего будут квалифицированы как теракт, однако, по некоторым данным, из версии программы, показанной в Москве, эта фраза пропала. В записи, доступной на официальном канале передачи, эта информация отсутствует.

Как сообщает «Медуза», еще днем, 19 декабря, в ФСБ поступила информация о возможном теракте, однако его целью должны были стать «общественные учреждения».

О том, что спецслужбы считают нападение терактом, сообщило агентство «Москва». Позже эта информация была аннулирована журналистами.

Как сообщили очевидцы, нападавшего могли убить выстрелами с крыши здания ФСБ REUTERS/Evgenia Novozhenina

О мотивах нападавшего до сих пор ничего неизвестно. Как сообщил телеканал Рен ТВ, стрельбу открыл 39-летний предприниматель из Подольска Евгений Манюров. По данным Telegram-канала Mash, он учился в Российском государственном университете правосудия.

По информации Рен ТВ, Евгений Манюров работал в ЧОП и охранял посольство Объединенных Арабских Эмиратов (Telegram-канал Mash эту информацию не подтверждает). Как рассказала проекту Baza мать Манюрова, он уволился оттуда за несколько месяцев до нападения.

Евгений Манюров увлекался стрельбой. По данным «МБХ-Медиа», в конце ноября он занял третье место в стрельбе из пистолета-карабина спортивного клуба ДОСААФ. Дома у подозреваемого, согласно публикации «Комсомольской правды», нашли семь единиц оружия, в том числе огнестрельного.

Близких друзей, по словам матери, у Манюрова не было. Как отмечает Mash, мужчина всю жизнь жил в одной квартире с мамой и бабушкой.