Скончался второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке
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Второй сотрудник, ФСБ, получивший ранения во время стрельбы на Лубянке 19 декабря, скончался в больнице. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.
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«Он был в тяжелом состоянии доставлен в больницу, где позже скончался», — отмечается в заявлении СКР.
Следователи также подтвердили имя нападавшего. Им, как и сообщали СМИ, оказался Евгений Манюров. Мотивы убийства не сообщаются.
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