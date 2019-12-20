Скончался второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке

Второй сотрудник, ФСБ, получивший ранения во время стрельбы на Лубянке 19 декабря, скончался в больнице. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.

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«Он был в тяжелом состоянии доставлен в больницу, где позже скончался», — отмечается в заявлении СКР.

Следователи также подтвердили имя нападавшего. Им, как и сообщали СМИ, оказался Евгений Манюров. Мотивы убийства не сообщаются.

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