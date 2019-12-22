МИД Польши: Заявления Путина о Второй мировой войне основаны на пропаганде сталинских времен

В Варшаве, комментируя недавнее заявление Владимира Путина о разделе Польши между СССР и нацистской Германией, заявили, что власти России представляют «ложную картину событий», опираясь на пропаганду сталинских времен. Об этом говорится в официальном заявлении МИД Польши, опубликованном 21 декабря.

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На пресс-конференции 19 декабря Владимир Путин заявил, что советские войска вошли в Польшу, когда польское правительство «утратило контроль за своими вооруженными силами» и «находилось где-то уже в районе польско-румынской границы». «То есть войска Красной армии не захватывали эти территории Польши. Немецкие войска туда зашли, потом освободили, и зашли советские», — сказал президент России.

По словам Путина, СССР стал последним государством, подписавшим с Германией пакт о ненападении. Упоминая о секретном протоколе к пакту Молотова — Риббентропа, Путин отметил, что «Польша сама поучаствовала в разделе Чехословакии».

По мнению российского президента, «приравнивать Советский Союз или ставить на одну доску Советский Союз и фашистскую Германию — это верх цинизма». Так он ответил на вопрос о резолюции Европарламента к годовщине начала Второй мировой войны. В этой резолюции говорится, что война стала прямым результатом пакта Молотова — Риббентропа от 23 августа 1939 года и его секретного протокола, «в котором два тоталитарных режима, которые разделяли цель мирового господства, разделили Европу на две зоны влияния». Евродепутаты также выразили озабоченность в связи с попытками нынешних российских властей «обелить» преступления сталинского тоталитаризма.

Реакция Варшавы

В Варшаве отреагировали на заявление Путина «с обеспокоенностью и недоверием». 21 декабря на сайте министерства иностранных дел Польши появилось официальное заявление в связи с позицией, озвученной президентом России. В коммюнике говорится, что нынешние заявления российских властей о начале и ходе Второй мировой войны «представляют собой ложную картину мира». «Они ссылаются на пропаганду времен сталинского тоталитаризма, которую осудил даже советский лидер Никита Хрущев», — отмечают в Варшаве.

В ведомстве подчеркивают, что Польша после обретения независимости в 1918 году проводила мирную политику. Однако Советский Союз «по согласованию с нацистской Германией» предпринял шаги, направленные на развязывание войны.

«Эти шаги были закреплены пактом Молотова-Риббентропа, подписанным в Москве 23 августа, и приложенным к нему секретным протоколом, который разделил Восточную Европу на германскую и советскую сферы влияния, нарушив суверенитет Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии и Румынии», — говорится на сайте польского МИД. В результате под советской оккупацией оказалось более половины территории страны.

Ведомство упоминает и о преступлениях советского режима в отношении польских граждан: расстрелах в Катыни, Твери, Харькове, депортациях, репрессиях. Министерство со ссылкой на подсчеты историков указывает, что советские репрессии с 1939 по 1944 год затронули 566 тысяч поляков, которые были арестованы, депортированы или убиты.

В Варшаве считают, что слова Владимира Путина подрывают совместную работу польских и российских экспертов, а также достижения его предшественников — Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, «которые, несмотря на трудности, пытались найти путь истины и примирения в польско-российских отношениях». «Справедливый и критический взгляд на историю вместо пропаганды также воздаст должное миллионам жертв сталинских репрессий, в том числе с российской стороны», — подчеркивают в МИД Польши.

Ответ Москвы

Заявление МИД Польши прокомментировала в свою очередь официальная представительница МИД России Мария Захарова. По ее словам, «именно представители Варшавы много лет подрывали и работу экспертов, и двусторонние отношения». «Агрессивная риторика, снос памятников борцам с фашизмом, запевальная роль в принятии антироссийских санкций ЕС — прямые тому доказательства», — цитирует Захарову ТАСС.