СМИ: ФСБ связала стрелявшего на Лубянке с националистической организацией ЭНО

ФСБ полагает, что открывший огонь на Лубянке Евгений Манюров был связан с организацией «Этническое национальное объединение» (ЭНО). Об этом 22 декабря сообщают «Фонтанка» и 47news. Сама ЭНО поспешила откреститься от связи с нападением.

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Связь Манюрова с ЭНО, по данным «Фонтанки», обнаружили it-специалисты госбезопасности, получив доступ к его удаленным аккаунтам. По информации издания, ФСБ установила, что убитый Евгений Манюров входил в московскую группу этой малоизвестной организации.

Телегарам-канал ЭНО был создан 2 ноября 2018 года, у него около трех тысяч подписчиков. Как пишет 47news, сторонники этой идеологии ратуют за восточнославянское единство русских, белорусов и украинцев. А также придерживаются идей «этносизма»: ставят этнос выше нации. Из публикаций можно сделать вывод, что костяк организации в Киеве, но упоминаются ячейки в Москве, Иркутске, Ростове.

Тем временем сама ЭНО поспешила откреститься от связи с нападением на штаб-квартиру ФСБ. «Сама структура Этнического Национального Объединения (ЭНО) является закрытой, никаких данных о участниках мы не знаем (даже их имени), поэтому с точностью говорить, был ли такой участник в ЭНО или нет — мы не можем. Но что мы можем сказать с уверенностью — данный теракт мы не организовывали и не планировали, никакой информации о подобной акции не знали», — говорится в телеграм-канале ЭНО. Администратор призывает участников организации выйти на связь, а также «обезопасить себя (почистить все данные и т. д.)».

Как пишет «Фонтанка», сотрудники правоохранительных органов уже допросили по делу о стрельбе на Лубянке националиста из Петербурга Дмитрий Боброва, больше известного как Шульц-88. Год назад Бобров дал интервью телеграм-каналу движения ЭНО.