В России прошли первые учения по закону о «суверенном рунете»

В Минкомсвязи рассказали о итогах первых учений по закону о «суверенном рунете», который называют еще законом «об изоляции рунета». Министерство оценило их как успешные, передает 23 декабря РБК. По данным «Ведомостей», ведомство преувеличило их успешность.

Реклама Читать далее

Замминистра Алексей Соколов рассказал, что тестировали несколько сценариев: устойчивость интернета при внешних негативных воздействиях, безопасность сотовой связи, включая защиту персональных данных, а также уязвимости «умных» устройств. Учения проходили в Москве, Ростове, Владимире и других городах.

«Учения показали, что в целом и органы власти, и операторы связи готовы эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы», — отметил Соколов.

Газета «Ведомости», ознакомившаяся с закрытой от журналистов презентацией итогов учений, отмечает, что министерство преувеличило их успешность. В презентации говорится, что в учениях участвовали четыре федеральных оператора связи. Для каждого из них отрабатывали сценарии атак через сигнальные сети протокола SS7 (через него передаются служебные команды для соединения абонентов в телефонных сетях) и через сигнальные сети протокола Diameter (один из основных протоколов в сетях 4G). В документе говорится, что условному злоумышленнику удались большинство атак: 62,5% атак оказались успешными через протокол SS7 и 50% атак удались через Diameter.

В презентации также отмечается, что часть учений проходили 16 и 17 декабря. О первых учениях по закону о «суверенном рунете» стало известно 19 декабря. В документе, подписанном министром связи Константином Носковым, говорилось, что они должны состояться 19 декабря. Однако по неизвестной причине их перенесли на 23 декабря.

Регулярные учения такого рода предписывает закон о «суверенном рунете», часть положений которого вступила в силу 1 ноября. Российские власти утверждают, что цель закона — обеспечить устойчивость российского сегмента интернета в случае внешней угрозы.

Критики закона считают, что главной его целью является цензура в сети. Ряд международных правозащитных организаций весной этого года обратились к президенту России Владимиру Путину с призывом не делать из России Китай.