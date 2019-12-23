Обвинение потребовало 3,5 года колонии для фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова

Гособвинение запросило 3,5 года для фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова. Он бросил пластиковую бутылку в сторону полицейских, но ни в кого не попал

Гособвинение потребовало 3,5 года колонии для фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова, которого обвиняют в угрозе применения насилия к представителю власти. Об этом 23 декабря сообщает «Медиазона». Приговор Раджабову должны вынести 24 декабря в Мещанском суде Москвы.

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21-летний Самариддин Раджабов — начинающий рэпер. 27 июля он участвовал в акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. С августа он находится в СИЗО. Ему вменяют 1 часть 318-й статьи УК — угрозу применения насилия к полицейским.

По версии следствия, молодой человек хотел оказать «психологическое воздействие» на полицейских. Раджабов на акции бросил пластиковую бутылку в сторону полицейских, но ни в кого не попал. Трое сотрудников полиции, проходящие по делу потерпевшими, утверждают, что испугались звука упавшей бутылки, сообщает «Дождь».

Один из полицейских из дела Раджабова Виталий Максидов, отказался считать себя потерпевшим и уволился из МВД.

Выступая с последним словом 23 декабря, молодой человек зачитал рэп:

Я выходил на митинг против беспредела,

Но настоящий беспредел — это «московское дело».

В начале ноября рэпер Охххуmiron выпустил вместе с Раджабовым совместный трек о «московском деле» под названием «Ветер перемен». «С помощью тюремных писем Самара, строк, зачитанных им в суде, и диктофонных записей, сделанных адвокатами, мы наладили подобие рэп‐коммуникации. Это была разновидность игры в „Буриме“ — попытка продолжить строчки другого, не имея прямого контакта», — написал Oxxxymiron.

Дело Раджабова начал рассматривать по существу Мещанский суд. Процесс должен был начаться еще 27 ноября в Тверском суде, но дело вернули в прокуратуру для уточнения подсудности.