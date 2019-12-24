Мосгорсуд продлил арест обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану до 29 марта

В четверг, 24 декабря, Мосгорсуд оставил под стражей до 29 марта 2020 года обвиняемого в шпионаже Полу Уилана. Заседание по делу американца проходило в закрытом режиме в связи с секретностью.

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Как передает РИА Новости, во время заседания Пол Уилан показывал участникам заседания лист со словами «Я по-прежнему невиновен», «Никакого шпионажа» и «В России нет правосудия». Кроме этого он показал обращение к властям США: «Премьер-министр и президент США, пожалуйста, прекратите этот нонсенс».

Пол Уилан был задержан 28 декабря 2018 года. Через несколько дней ему предъявили обвинение в шпионаже против России. По этому обвинению ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Сам Уилан своей вины не признает.

В феврале 2019 адвокат Уилана заявил, что его клиента «подставил» знакомый, который передал ему флешку. Пол Уилан полагал, что на нее записаны фотографии его путешествия по России. Семья Уилана ранее сообщила, что он приехал в Россию на свадьбу друга.

Летом 2020 Полу Уилану было предъявлено обвинение в окончательной редакции. В настоящее время его защита знакомится с материалами дела до его рассмотрения по существу. Как предполагают адвокаты, судебное рассмотрение начнется не раньше весны.

У 49-летнего Уилана имеются гражданство США, Канады, Ирландии и подданство Великобритании. По официальным данным, он руководил службой безопасности в крупной американской компании BorgWarner, производящей комплектующие для автомобилей. В качестве морского пехотинца Уилан дважды участвовал в военной кампании в Ираке, в 2004 и 2006 годах. В январе 2008 года он был осужден военным трибуналом по нескольким пунктам обвинения, связанным с хищениями, а затем уволен из вооруженных сил.