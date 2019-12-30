От Шиеса до Улан-Удэ: год протестов в России

2019 год в России отметился массовыми протестами в регионах. Жители России выходили на улицы по самым разным причинам: в Екатеринбурге защищали сквер от РПЦ, в Ингушетии — границу от притязаний соседней Чечни, на севере Архангельской области спасали лес от мусорной свалки, а в Калмыкии протестовали против мэра из ДНР. О самых массовых и ярких протестах года, их причинах и итогах — в обзоре RFI.

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Ингушетия

Почему протестовали? Протесты начались еще в октябре 2018 года и были связаны с новым договором об административной границе между Ингушетией и Чечней, по которому часть территории Ингушетии отходила соседней республике.

В марте 2019 года протесты возобновились. Поводом стала инициатива главы республики Юнус-Бека Евкурова пересмотреть закон, по которому вопрос об изменении границы должен выноситься на референдум. Протестующие увидели в этом риск нового пересмотра границы, теперь — с Северной Осетией, и потребовали отставки самого Евкурова.

Как протестовали? 26 марта в Магасе состоялся митинг, в котором приняли участие от 4 до 30 тысяч жители республики. После окончания митинга его участники объявили акцию протеста бессрочной, что привело к стычкам с силовиками.

Какой результат? В июне 2019 г. Юнус-Бек Евкуров ушел в отставку с поста главы республики.

За организацию и участие в протестах 26 марта преследованиям подверглись не менее 96 активистов. По данным на конец декабря 2019 года, 31 человек уже больше полугода находится под арестом в ожидании приговора.

Участники митинга против договора о границе с Чечней. Магас, Ингушетия. 6 октября 2018 г. REUTERS/Maxim Shemetov

Екатеринбург

Почему протестовали? Утром 13 мая жители Екатеринбурга обнаружили в центре города строительный забор, установленный вокруг сквера возле Театра драмы. Как оказалось, власти решили вырубить сквер, чтобы построить на его месте храм Святой Екатерины.

Как протестовали? К вечеру этого же дня возле забора собрались екатеринбуржцы, которые окружили, а затем повалили забор. На защиту забора прибыли «титушки» — люди в спортивных костюмах, назвавшие себя православными сторонниками строительства храма. Протесты длились четыре дня, пока о конфликте в Екатеринбурге не высказался Владимир Путин.

Какой результат? Глава государства предложил провести «опрос» жителей города. 22 мая ВЦИОМ сообщил, что 74% горожан высказались против строительства церкви на месте сквера. Поддержали вырубку сквера только 10% екатеринбуржцев. В тот же день губернатор Свердловской области объявил, что для церкви будут искать другое место. Забор вокруг сквера демонтировали.

В ходе протестов были задержаны более 100 человек, большинству из них выписали штрафы, часть приговорили к административный арест, нескольких — к общественным работам. Были также возбуждены несколько уголовных дел, по одному из них обвиняемого приговорили к штрафу, по другому — к исправительным работам, одно дело было закрыто, еще одно — на стадии расследования, обвинений по нему пока никому не предъявлено.

Митингующие против вырубки сквера в Екатеринбурге. Май 2019 г. Alexei VLADYKIN / AFP

Калмыкия

Почему протестовали? 26 сентября городское собрание Элисты по предложению главы Калмыкии Бату Хасикова утвердило на посту главы города бывшего «руководителя ДНР» Дмитрия Трапезникова.

Как протестовали? 29 сентября в центре Элисты прошел народный сход с требованием отставки Трапезникова. 13 и 27 октября в столице Калмыкии прошли многотысячные митинги. С тех пор протестные акции в Элисте продолжаются в основном в форме одиночных пикетов. 23 декабря противники Трапезникова провели «онлайн-митинг», в котором можно было участвовать в формате видеоконференции, транслировавшейся в «ютубе».

Чем закончилось? Дмитрий Трапезников остался мэром Элисты.

Нескольких участников протестных акций приговорили к штрафам и обязательным работам.

Прямая речь:

Активист из Элисты Владимир Довданов: «1 октября на площади у Пагоды семи дней собралось около 400 человек. А 13 октября на площадь вышло 3,5–4 тысячи человек. Для маленького города с населением меньше 100 человек — это очень ощутимо. И люди требовали только одного: чтобы Трапезников сложил с себя полномочия. Но власть как всегда этого не заметила.

Наши люди спокойные, если выражают протест, то очень сдержанно. В России я такого еще не встречал. У нас вообще протестные акции проходят несколько в национальном стиле. У нас даже на пикеты на лошадях выезжают. Сейчас идут суды, людей штрафуют. Человек 20, может даже и больше они привлекли к ответственности.

Наша республика маленькая. Население — именно нас, этнических калмыков, как называют нас, хотя мы ойраты — всего 200 тысяч человек, практически все родственники, друзья, одноклассники. Те, кто служит в полиции, Росгвардии — все наши родственники. И как мой племянник, который служит в Росгвардии, будет меня бить? Могут, конечно, из других регионов приехать, чтобы нас бить, но пока мы до этого еще не дошли.

Нас поддерживают наши соплеменники по всему миру: в Нью-Йорке, в Чехии, в Испании, в Париже, в Англии, в Австралии… Все прекрасно знают, кто такой Трапезников, какие он должности занимал до этого в ДНР, чем он там занимался, в частности, что своему оппоненту он прострелил ногу в споре. Все это известно нашим жителям, и они, конечно, не хотят, чтобы такой человек руководил городом, тем более столицей.

Этими акциями протеста мы пытаемся сказать власти, что дальше так жить нельзя. Что сегодня в обществе есть очень большая потребность в справедливости. А у нас получается так, что все действия власти идут против народа. Естественно, люди по всей России начинают бунтовать».

Дмитрий Трапезников (в центре) ALEKSEY FILIPPOV / AFP

Улан-Удэ и якутский шаман

Почему протестовали? В начале сентября в столице Бурятии несколько дней провел якутский шаман Александр Габышев, после чего в отношении бурятских сторонников Габышева начались преследования. А 8 сентября состоялись выборы мэра Улан-Удэ, на которых победил кандидат от власти. Все это вызвало недовольство местной оппозиции и горожан.

Как протестовали? 9 сентября на площади Советов в центре Улан-Удэ начался стихийный митинг против результатов прошедших 8 сентября выборов главы города, а также в защиту задержанных сторонников якутского шамана. Митинг продлился четыре дня, а 12 сентября протестующих разогнала полиция. После этого протестные акции проходили еще несколько раз и сошли на нет.

Какой результат? Результаты выборов отменять не стали.

Несколько участников протестных акций приговорили к штрафам и административным арестам. Одного из инициаторов протестов, местного таксиста и видеоблогера Дмитрия Хараева обвинили в применении насилия в отношении полицейских. Позже суд Улан-Удэ прекратил уголовное дело.

Шаман Александр Габышев дошел до границы Бурятии и Иркутской области, где его задержали и доставили в Якутск. 8 декабря Габышев возобновил свой поход на Москву, но спустя два дня был снова задержан полицией.

Шаман Александр Габышев youtube.com

Шиес

Почему протестовали? В июле 2018 года жители Архангельской области обратили внимание на начало строительных работ на железнодорожной станции Шиес. Как выяснилось, без общественных слушаний началось строительство мусорного полигона для складирования бытовых отходов из Московской области. Местные жители создали инициативную группу против свалки, написали жалобы губернатору и в министерство природы.

Как протестовали? В сентябре активисты стали блокировать строительную технику, а в декабре в Шиесе появился постоянный лагерь экоактивистов, которые наблюдают за строительной площадкой, препятствуют подвозу топлива и техники. В лагере постоянно находится от нескольких десятков до двухсот активистов из разных регионов России.

Многотысячные митинги проходили также в соседних с Шиесом городах: Сыктывкаре, Архангельске, Котласе, Северодвинске. Протесты продолжаются почти полтора года.

Какой результат? Президент Владимир Путин поручил властям Архангельской области и Москвы учесть мнение жителей региона при решении вопроса о строительстве полигона. 15 июня строительные работы на Шиесе были приостановлены «до завершения всех проектно-изыскательских работ». Однако напряженность продолжает сохраняться, огороженную забором территорию, отведенную под строительство полигона, охраняют бойцы ЧОП, которые периодически вступают в конфликт с активистами эколагеря.

Противников свалки регулярно задерживают, избивают, приговаривают к штрафам и обязательным работам. На одного активиста возбудили уголовное дело по «дадинской» статье. За неоднократное нарушение правил проведения митинга его приговорили к 400 часам обязательных работ.

Прямая речь:

Предприниматель из Архангельска и член партии «Яблоко» Юрий Чесноков: «Люди возмутились тем, что везут чужой мусор нам. Это была одна из последних капель. Возмущение еще и от того, что это регион, из которого как пылесосом высасывается все — от природных богатств, денег и, самое главное, людей, потому что людям приходится уезжать.

Опасно. Во-первых, потому что просто физически можно пострадать. Некоторые люди получили и сотрясение мозга, и переломы, и травмы. Есть давление и на местах работы, и в отношении предпринимателей, и по органам опеки и попечительства в части воспитания детей тоже идут притеснения. В общем, опасно, но люди осознают эту опасность, когда встают на защиту Шиеса.

Были разные эпизоды, было и как в Москве, было и еще хуже. Уголовные дела возбуждены только на активистов, а те нарушения законов, которые творят сотрудники ЧОП или полиция в ходе каких-то стычек, не доходят до суда.

Как минимум половина успеха есть — о Шиесе узнали, мы стали примером для некоторых регионов».

На акции против столительства мусорного полигона на станции Шиес, Архангельск, 22 сентября 2019 г. фото: youtube.com

Москва

Почему протестовали? Акции протеста в Москве начались в середине июля после того, как избирательная комиссия отказалась допустить на выборы в Мосгордуму оппозиционных кандидатов.

Как протестовали? Согласованные митинги, несогласованные шествия-прогулки и одиночные пикеты продолжались каждую субботу до начала сентября. Самыми многочисленными стали согласованные митинги на проспекте Сахарова 20 июля и 29 сентября. Последний проводился в поддержку политзаключенных. Протестные акции 27 июля и 3 августа стали самыми массовыми по числу задержаний, в каждый из этих дней в московские ОВД было доставлено более тысячи демонстрантов.

Какой результат? 3 сентября политик Алексей Навальный предложил так называемую стратегию «умного голосования». В результате, кандидаты от оппозиции получили 21 из 45 мест в Мосгордуме. «Единая Россия» потеряла 14 мест по сравнению с предыдущим составом.

После митинга 27 июля и жесткого разгона демонстрантов силовиками было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и случаях насилия в отношении представителей органов правопорядка (ст. 318 УК РФ), так называемое «Московское дело». Фигурантами дела считаются 31 человек. 18 человек были осуждены и приговорены к различным срокам заключения: от условного до пяти лет колонии. Дела еще восьми человек были прекращены. В отношении пятерых продолжается следствие.

Прямая речь:

Программист из Москвы Айдар Губайдулин (эмигрировал из России из-за уголовного преследования, начавшегося против него из-за брошенной в сторону полиции пустой пластиковой бутылки): «не то чтобы я разбирался в политике, но за какими-то громкими событиями я наблюдал и был в курсе. В 2017 году сходил на акцию „Он вам не Димон“. Про подробности „Болотного дела“ я прочитал, когда уже вышел из СИЗО. Я обо всем узнал и понял, что ситуация повторилась.

27 июля мы собрались около мэрии. Люди просто стояли и не было никаких массовых беспорядков. Я вообще очень рассудительный и спокойный человек, но здесь, когда на твоих глазах происходит такой беспредел... [Силовики, разгонявшие людей] это реально садисты, я не представляю, как человек со здоровой психикой может себя так вести. И когда у тебя на глазах все это происходит, в тебе борются две мысли. Одна — про то, что стоять наблюдать и снимать на смартфон — это не нормально. А другая мысль — это страх, ты боишься что-то сделать, потому что ты слышал про „болотное дело“. И я понимал, что нельзя сделать ничего серьезного, нельзя ударить полицейского. Но этот эмоциональный порыв привел к тому, что я бросил бутылку, это был, наверное, просто жест отчаяния. Сразу после броска я понял, что так делать нельзя было, что это может повлечь негативные последствия для меня. Но прошло несколько дней, прошло 3 августа, и я думал, что, наверное, „обошлось“.

Меня задержали 8 августа. 18 сентября выпустили под подписку о невыезде. Мой адвокат говорил, что скорее всего дело закроют. Но этого не случилось. Они переквалифицировали обвинение с „покушения на насилие“ на „угрозу“. В понедельник вечером, 14 октября, я принял решение: 15 октября у меня был допрос, и в тот же день вечером я уехал. Были риски, что меня поймают. Но я понимал, что если я останусь, то скорее всего получу срок. Если меня поймают на границе, то отправят в СИЗО, ну, практически, то же самое. Поэтому я считал, что лучше попытаться и обрести свободу, чем просто сидеть и ждать, пока тебе дадут два-три года [тюрьмы]».