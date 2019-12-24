Путин назвал посла Польши в нацистской Германии антисемитской свиньей

Президент России Владимир Путин назвал «сволочью» и «антисемитской свиньей» Юзефа Липского, который был послом Польши в Германии с 1934 по 1939 годы. Об этом российский президент заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны России.

Реклама Читать далее

Президент России Владимир Путин назвал «сволочью» и «антисемитской свиньей» польского дипломата Юзефа Липского за данное в 30-х годах обещание возвести памятник лидеру нацистской Германии Адольфу Гитлеру, предложившему выслать евреев в Африку.

Выступая на расширенном заседании коллегии министерства обороны России, глава государства затронул роль Польши в истории Второй мировой войны. По его словам, Польша «фактически вступила в сговор с Гитлером». При этом Путин сослался на архивные документы.

Речь идет об обсуждении Гитлером и официальными представителями Польши «еврейского вопроса». В разговоре с польским послом в 1939 году Гитлер рассказал об идее выслать евреев в колонии в Африку. Юзеф Липский затем написал об этом разговоре ноту министру иностранных дел Польши Беку. Если эта идея будет реализована, Гитлеру поставят «великолепный» памятник в Варшаве, написал посол.

«Сволочь, свинья антисемитская, по-другому сказать нельзя», — цитирует слова российского президента агентство ТАСС. Также Путин раскритиковал недавно принятую Европарламентом резолюцию, в которой говорится, что СССР несет ответственность за начало Второй мировой войны. «Это, конечно, полный бред», — заявил глава государства.