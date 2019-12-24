Сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова увезли служить на Новую Землю

Менеджера проектов Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова увезли проходить срочную службу на Новую Землю. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщила в Twitter пресс-секретарь фонда Кира Ярмыш.

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«Вчера вечером у Руслана отключили свет и стали пилить дверь. Он пытался позвонить или написать кому-то, но никакой связи не было. В итоге его задержали и на нескольких самолетах доставили на Новую Землю. Это закрытая территория. Адвокаты не могут к нему попасть», – написала Ярмыш.

Ранее днем руководитель штаба Навального Леонид Волков написал в своем Telegram-канале, что вечером 23 декабря домой к Шаведдинову пришли силовики, которые выломали дверь и забрали его. Судя по всему, его насильно отправили в армию, предположил Волков.

Основатель ФБК Алексей Навальный опубликовал в Twitter видеозапись на которой сотрудники правоохранительных органов сажают Шаведдинова в микроавтобус. Сразу после задержания телеоператор перестал обслуживать сотовую связь на телефоне молодого человека, указал Навальный.

Служба в армии превратилась просто в тюремный механизм. Разновидность лишения свободы. В квартире Руслана @shaveddinov сломали дверь, похитили его, моментально посадили на самолёт (!!), увезли куда-то в Архангельск и там возят под конвоем с огромным количеством полиции pic.twitter.com/w2K9GZOjD6 — Alexey Navalny (@navalny) 24 décembre 2019

Как написала Кира Ярмыш, юристам фонда удалось узнать, что около 20:00 молодого человека увезли из сборного пункта Москвы, откуда призывников отправляют в армию. Шаведдинов пытался через суд опротестовать решение о призыве на службу, но 23 декабря Мосгорсуд отказал ему в удовлетворении жалобы.