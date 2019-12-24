Фигуранта «московского дела» Сергея Суровцева приговорили к 2,5 годам колонии общего режима

Во вторник, 24 декабря, Тверской суд Москвы вынес приговор 30-летнему IT-специалисту Сергею Суровцеву. Его признали виновным в применении насилия к сотруднику нацгвардии и приговорили к 2,5 годам колонии общего режима.

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Сергей Суровцев обвинялся в применении насилия (часть 1 статьи 318 УК) на акции 27 июля. По версии следствия, Суровцев ударил командира одного из батальонов нацгвардии секцией металлического ограждения. Сам подсудимый вину не признал.

​Как указывает «Медиазона», на первом судебном заседании неделю назад Сергею Суровцеву продлили арест до 10 июня 2020 года. В СИЗО он сидит с конца ноября, а за несколько дней до начала рассмотрения дела по существу объявил голодовку. Расследование в отношении IT-специалиста СК завершил в рекордные сроки — за один день.

В обвинительном заключении говорится, что Суровцев решил применить в отношении бойца нацгвардии неопасное для жизни и здоровья насилие, «реализуя внезапно возникший умысел», «действуя умышленно» и «осознавая общественную опасность своих действий». По версии следствия, Суровцев схватил металлический барьер и ударил по пальцам прапорщика Александра Островерхова.