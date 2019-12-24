Фигуранта «московского дела» Сергея Суровцева приговорили к 2,5 годам колонии общего режима
Опубликовано:
Во вторник, 24 декабря, Тверской суд Москвы вынес приговор 30-летнему IT-специалисту Сергею Суровцеву. Его признали виновным в применении насилия к сотруднику нацгвардии и приговорили к 2,5 годам колонии общего режима.
Сергей Суровцев обвинялся в применении насилия (часть 1 статьи 318 УК) на акции 27 июля. По версии следствия, Суровцев ударил командира одного из батальонов нацгвардии секцией металлического ограждения. Сам подсудимый вину не признал.
Как указывает «Медиазона», на первом судебном заседании неделю назад Сергею Суровцеву продлили арест до 10 июня 2020 года. В СИЗО он сидит с конца ноября, а за несколько дней до начала рассмотрения дела по существу объявил голодовку. Расследование в отношении IT-специалиста СК завершил в рекордные сроки — за один день.
В обвинительном заключении говорится, что Суровцев решил применить в отношении бойца нацгвардии неопасное для жизни и здоровья насилие, «реализуя внезапно возникший умысел», «действуя умышленно» и «осознавая общественную опасность своих действий». По версии следствия, Суровцев схватил металлический барьер и ударил по пальцам прапорщика Александра Островерхова.
selfpromo.newsletter.titleselfpromo.newsletter.textselfpromo.newsletter.link.label