Фигурант «московского дела» Самариддин Раджабов приговорен к штрафу и отпущен в зале суда
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Мещанский районный суд Москвы признал виновным 21-летнего фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова и приговорил его к штрафу в размере 100 тысяч рублей. Но учитывая время, проведенное под стражей, и его материальное положение, суд постановил полностью освободить его от наказания.
Во вторник, 24 декабря, судья Мещанского районного суда Татьяна Бараковская огласила приговор фигуранту «московского дела» Самариддину Раджабову. Суд приговорил: признать виновным Раджабова по части 1 стали 318 УК РФ, назначить штраф 100 тысяч рублей, с учетом срока содержания под стражей полностью освободить от наказания.
Судья также постановила меру пресечения отменить и освободить Раджабова в зале суда. Оглашение приговора было встречено аплодисментами, передает «Медиазона».
Самариддин Раджабов был обвинен в угрозе применения насилия к трем силовикам из-за брошенной на акции 27 июля пластиковой бутылки, которая ни в кого не попала. Прокуратура просила назначить Раджабову 3,5 года колонии. Сам подсудимый вину не признал.
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