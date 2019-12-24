Фигурант «московского дела» Самариддин Раджабов приговорен к штрафу и отпущен в зале суда.

Мещанский районный суд Москвы признал виновным 21-летнего фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова и приговорил его к штрафу в размере 100 тысяч рублей. Но учитывая время, проведенное под стражей, и его материальное положение, суд постановил полностью освободить его от наказания.

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Во вторник, 24 декабря, судья Мещанского районного суда Татьяна Бараковская огласила приговор фигуранту «московского дела» Самариддину Раджабову. Суд приговорил: признать виновным Раджабова по части 1 стали 318 УК РФ, назначить штраф 100 тысяч рублей, с учетом срока содержания под стражей полностью освободить от наказания.

Судья также постановила меру пресечения отменить и освободить Раджабова в зале суда. Оглашение приговора было встречено аплодисментами, передает «Медиазона».

Самариддин Раджабов был обвинен в угрозе применения насилия к трем силовикам из-за брошенной на акции 27 июля пластиковой бутылки, которая ни в кого не попала. Прокуратура просила назначить Раджабову 3,5 года колонии. Сам подсудимый вину не признал.