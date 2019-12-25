МИД РФ: ответные санкции не коснутся американских инвесторов

Россия не намерена вводить санкции против американского бизнеса и инвесторов в ответ на меры США против газопровода «Северный поток-2». Об этом в среду, 25 декабря, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

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Как рассказал Сергей Рябков в интервью агентству «Интерфакс», Москва не намерена вводить ограничения против работающего в России американского бизнеса, так как это противоречит политике, направленной на привлечение зарубежных инвестиций.

Вместе с тем, заместитель главы МИД отметил, что ответные экономические меры «давно введены» и действуют. Они, по его словам, касаются «импорта определенных видов товаров из США». Кроме этого, Сергей Рябков отметил, что в качестве одной из ответных мер Россия может расширить список американцев, которым запрещен въезд в страну.

21 декабря президент США Дональд Трамп подписал законопроект об оборонном бюджете страны, предусматривающий санкции против «Северного потока-2». Этот газопровод позволит поставлять газ из России через Германию в Евросоюз. Сейчас его строительство завершено на 92%.

В настоящий момент около 18% ежегодно потребляемого в странах ЕС газа поставляется из России. В Вашингтоне считают, что с введением в эксплуатацию второй ветки «Северного потока» зависимость Европы от России только возрастет. Кроме того, это станет ударом по экономике Украины, через которую в настоящий момент осуществляется часть поставок российского газа в Европу.

Газопровод «Северный поток-2» принадлежит российской государственной энергетической компании «Газпром», но половина его стоимости финансируется пятью европейскими энергетическими компаниями – OMV, Wintershall Dea, Engie, Uniper и Shell.

Однако главными объектами санкций является швейцарская компания Allseas, располагающая самым большим в мире судном по укладке подводных трубопроводов, а также компания Pioneering Spirit, которая занимается оффшорной зоной, через которую пролегает газопровод. Сразу после объявления американских санкций, трубоукладчик «Северного потока-2» приостановил работы.