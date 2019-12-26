Перейти к основному контенту
#Забастовка
Россия
Франция
Украина
Стиль Жизни
Подкасты

В Фонде борьбы с коррупцией провели обыск и задержали Алексея Навального

Опубликовано:

Алексей Навальный в офисе ФБК, январь 2018 г.
Алексей Навальный в офисе ФБК, январь 2018 г. Mladen ANTONOV / AFP
RFI

Полиция пришла с обыском в Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. Самого Навального задержали. Об этом в четверг, 26 декабря, сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.

Реклама

«Остальных только что выпустили. В ФБК остались юристы, там проходит обыск», — добавила Ярмыш. Кто именно и по какой причине проводит обыск пока неизвестно. Как сообщает «Медуза», в офисе находилось около 40 сотрудников фонда.

С августа 2019 года Следственный комитет расследует уголовное дело в отношении Фонда борьбы с коррупцией по статье об отмывании денег. По версии следствия, сотрудники фонда вносили на его счета средства, которые «заведомо для них были приобретены преступным путем».

selfpromo.newsletter.titleselfpromo.newsletter.text

selfpromo.app.text

Страница не найдена

Запрошенный вами контент более не доступен или не существует.