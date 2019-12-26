В Фонде борьбы с коррупцией провели обыск и задержали Алексея Навального

Полиция пришла с обыском в Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. Самого Навального задержали. Об этом в четверг, 26 декабря, сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.

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«Остальных только что выпустили. В ФБК остались юристы, там проходит обыск», — добавила Ярмыш. Кто именно и по какой причине проводит обыск пока неизвестно. Как сообщает «Медуза», в офисе находилось около 40 сотрудников фонда.

В этот раз к нам пришли не только люди в масках, но и в касках.



Камеры наблюдения отключили, начинают в очередной раз грабить студию. pic.twitter.com/wsper3ew77 — Навальный LIVE (@navalnylive) December 26, 2019

С августа 2019 года Следственный комитет расследует уголовное дело в отношении Фонда борьбы с коррупцией по статье об отмывании денег. По версии следствия, сотрудники фонда вносили на его счета средства, которые «заведомо для них были приобретены преступным путем».