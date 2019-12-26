Гособвинение запросило от 6 до 18 лет колонии фигурантам дела «Сети»

На заседании Приволжского окружного военного суда в четверг, 26 декабря, представитель гособвинения запросил приговорить к длительным срокам заключения семерых фигурантов пензенского дела «Сети». Ранее подсудимые свою вину не признали и заявили, что давали показания под пытками.

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Гособвинитель запросил Дмитрию Пчелинцеву — 18 лет, Илье Шакурскому — 16 лет, Андрею Чернову — 14 лет, Максиму Иванкину — 13 лет, Михаилу Кулькову — 10 лет, Василию Куксову — 9 лет, Арману Сангынбаеву — 6 лет. Они обвиняются в организации террористического сообщества и участии в нем (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ). Один из фигурантов — Илья Шакурский — также обвиняется в создании террористического общества (ч. 1 ст. 205.4 УК РФ)

Дело «Сети» было возбуждено ФСБ в октябре 2017 года. По версии ФСБ, целью участников запрещенной в России организации являлось свержение государственного строя. ФСБ также считает, что ячейки организации существовали Москве, Санкт-Петербурге, Пензе, Омске и Белоруссии. Всего обвинения предъявлены 11 фигурантам.

Большинство фигурантов дела — антифашисты и анархисты; многих задержанных объединяет и увлечение страйкболом.

Как указывает «Медиазона», родственники подсудимых неоднократно рассказывали, что при задержании им подбросили оружие, а затем пытали. Об этом на суде и во время следствия рассказывали и сами фигуранты.

Так, о допросе с применением электрошокера сообщал Илья Капустин, которого отпустили в статусе свидетеля. Опасаясь за свою безопасность, он со своей супругой уехал в Финляндию и получил там политическое убежище.

СК не возбудил дело ни по одному заявлению обвиняемых о пытках.

Один из фигурантов дела — антифашист Игорь Шишкин — уже получил 3,5 года колонии. Он полностью признал вину, подписал соглашение о сотрудничестве со следствием и дал показания против других обвиняемых. Дело против еще одного фигуранта — Егора Зорина — прекратили в сентябре 2018 года. Он дал тоже показания на других фигурантов, после чего его отпустили под домашний арест.