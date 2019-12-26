«Новая газета» сообщила об обыске и задержании своей журналистки

Сотрудники Следственного комитета Краснодарского края в четверг, 26 декабря, пришли с обыском в дом специального корреспондента «Новой газеты» Юлии Мартовалиевой (Полухиной). По данным издания, обыск связан со статьей Полухиной о преступном сообществе, созданном сотрудниками ФСБ.

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Обыски проходили с 6 до 10 утра. В редакции «Новой газеты» предполагают, что следственные действия связаны с опубликованными изданием статьями о действиях незаконных вооруженных формирований на территории Донбасса и Луганска, а также с расследованиями фактов контрабанды. После обыска Полухину увезли в неизвестном направлении.

«В этой ситуации мы выражаем крайнее недоумение, что все было сделано подобным образом: ранним утром к матери с двумя детьми пришли несколько следователей в сопровождении СОБРа и после этого увезли нашего корреспондента в неизвестном направлении […] Мы требуем немедленно сообщить, где проходят следственные действия в отношении нашего специального корреспондента и допустить для участия в них адвоката. Пока все это похоже на похищение», — говорится взаявлении редакции.

По данным издания «Коммерсантъ», обыски прошли также и у известного российского врача-патологоанатома академика РАН Михаила Пальцева. Как пишет газета, ссылаясь на материалы дела, следствие подозревает, что именно журналистка Полухина познакомила советника академика Пальцева Андрея Молокоедова с лидером «енотов» Романом Теленкевичем. Последний выделил бойцов для силовой поддержки в конфликте академика с жителем Туапсе.

Юлия Полухина первой сообщила об арестах участников организации «Единые народные общинные товарищества» (ЕНОТ), которые стали фигурантами уголовного дела. По информации издания «Медуза», в протоколе допроса одного из участников группировки Полухина упоминается как человек, в чьем доме может находиться информация о деятельности ЕНОТ. Сама Полухина ранее объяснила «Медузе», что контактировала с организацией ЕНОТ исключительно как журналист.