Умерла Галина Волчек

Художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек умерла на 87-м году жизни. Об этом вечером 26 декабря сообщили в театре.

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23 декабря Галина Волчек была госпитализирована с воспалением легких в Боткинскую больницу.

Галина Волчек родилась 19 декабря 1933 года. В 1972 году стала главным режиссером театра «Современник», а в 1989-м — его художественным руководителем. Она снялась во множестве фильмов. В 2014 году Галина Волчек получила премию «Золотая маска» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.