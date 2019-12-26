Forbes составил список самых разбогатевших в 2019 году российских миллиардеров.

Журнал Forbes опубликовал рейтинг российских миллиардеров, получившиз самые высокие доходы за 2019 год. Пятеро самых удачливых участников российского списка прибавили к своим состояниям в сумме $27 млрд.

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Больше всех заработал за 12 прошедших месяцев совладелец «Норникеля» Владимир Потанин. Он увеличил свой капитал на $8 млрд. Общая сумма капитала Потанина оценивается в $23,8 млрд. Второе место в рейтинге занял Леонид Михельсон, заработавший в 2019 году $5,9 млрд. В первую тройку также вошел президент компании «Лукойл» Вагит Алекперов, который за год заработал $5,3 млрд.

На четвертое место попал владеющий долями в «Новатэке» и «Сибуре» Геннадий Тимченко, увеличивший в этом году свое состояние на $4,1 млрд. Замыкает пятерку основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, заработавший $3,8 млрд.