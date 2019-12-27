РУСАДА опротестовало отстранение России от международных соревнований

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) направило во Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) официальное письмо, где выступило против решения организации отстранить Россию от Олимпиад и чемпионатов мира. Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщает «Интерфакс».

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После того, как ВАДА получит письмо, организация подаст в международный спортивный арбитраж в Лозанне официальное уведомление о споре. Об отправке письма рассказал глава РУСАДА Юрий Ганус. Ранее сам Ганус говорил, что подача апелляции на отстранение России от соревнований не имеет перспектив.

9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства принял решение отстранить российских спортсменов от международных соревнований на четыре года. Российская сборная не сможет принять участие в Олимпийских играх в Токио в 2020 году и в Пекине в 2022 году, а также в чемпионатах мира. Также Россия не сможет принимать международные соревнования.

При этом российские спортсмены, не уличенные ВАДА в применении допинга, смогут выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

К таким мерам ВАДА решил прибегнуть после обнаруженных махинаций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. Эксперты полагают, что из копии базы данных 2019 года удалили сотни предположительно негативных аналитических выводов, которые фигурируют в базе от 2015 года.