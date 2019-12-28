СМИ: три российских шпиона приезжали в Барселону в 2016–2017 годах

Трое российских разведчиков приезжали в Барселону в период между ноябрем 2016 и декабрем 2017 года. Об этом говорится в совместном расследовании группы Bellingcat и испанской газеты El Pais, опубликованном в пятницу, 27 декабря.

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Как пишет газета, испанские следователи установили имена трех российских шпионов, это — генерал Денис Сергеев (Сергей Федотов) и офицеры Алексей Калинин и Михаил Опрышко. Все они — сотрудники воинской части 29155 Главного управления Генерального штаба, известно также как центр специального назначения № 161, специализирующийся на убийствах и секретных операциях.

Французская газета Le Monde уточняет, что генерал Денис Сергеев был одним из тех шпионов, которые использовали французские Альпы в качестве транзитного пункта в своих европейских поездках. Газета публиковала об этом специальное расследование.

Следователи пытаются выяснить, что делал генерал Сергеев в Барселоне за несколько дней до референдума. Согласно данным журналистов, он прилетел в столицу Каталонии 29 сентября под псевдонимом Федотов, провел в городе 19 часов и на поезде уехал в Лион, а затем в Женеву. До этого Сергеев уже приезжал в Барселону в 2016 году. Его коллеги Калинин и Опрышкин приезжали в Барселону в декабре 2016 и декабре 2017 гг.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ранее отрицала российское вмешательство в политические процессы в Каталонии. На официальной странице в твиттере российского посольства в Мадриде публикацию El Pais прокомментировали шуткой.