Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении теракта в России

В воскресенье вечером, 29 декабря, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в котором поблагодарил за переданную американскими спецслужбами информацию, которая помогла предотвратить теракт на территории России. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Реклама Читать далее

В сообщении не уточняется, о каких именно сведениях и преступлениях шла речь, но в пятницу российские СМИ объявляли о задержании сотрудниками ФСБ двух граждан РФ, планировавших проведения теракта в местах массового скопления людей во время новогодних праздников в Санкт-Петербурге.

По сообщению ТАСС, это задержание было произведено на основании полученной от США информации. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и участии в террористической деятельности.

По сообщению пресс-службы Кремля, президенты России и США договорились также о продолжении совместной борьбы с терроризмом.