Польский премьер обвинил Путина в сознательной лжи

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что российский президент Владимир Путин многократно и сознательно лгал о Польше, а также призвал сопротивляться попыткам реабилитации сталинизма. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном 29 декабря.

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По словам Моравецкого, обычно российские власти лгут, когда «чувствуют международное давление вовсе не на исторической, а на современной геополитической арене».

«В последние недели Россия потерпела ряд серьезных поражений. Она ​​не смогла заполучить полный контроль над Беларусью, ЕС вновь продлил санкции, наложенные на нее за незаконную аннексию Крыма, так называемые переговоры в т.н. „нормандском формате“ не привели к снятию этих санкций. Одновременно были введены дополнительные ограничения — на этот раз со стороны США, что существенно затрудняет реализацию проекта „Северный поток — 2“. В то же время российские спортсмены были отстранены на четыре года за употребление допинга», — отмечает польский премьер.

Вместе с тем Матеуш Моравецкий подчеркнул, что Польша «первой испытала на себе вооруженную агрессию нацистской Германии и советской России и была первой страной, которая сражалась за свободную Европу».

Он также напомнил о большом совместном параде Вермахта и Красной армии в Бресте 22 сентября 1939 года; о 150 немецких коммунистах, бежавших из Третьего рейха в СССР до начала войны, которых «в ноябре 1939 года Сталин передал Гитлеру в качестве „подарка“», обрекая их на верную гибель; о конференции в Бресте в ноябре 1939 года, где представители служб безопасности СССР и нацистской Германии «обсудили методы и принципы сотрудничества в борьбе с польскими организациями за независимость на оккупированных территориях», о других конференциях НКВД и СС по сотрудничеству в Польше.

По словам Моравецкого, без участия Сталина в разделе Польши и без природных ресурсов, которые Сталин поставлял Гитлеру, нацистская Германия не взяла бы Европу под свой контроль. «Благодаря Сталину Гитлер мог безнаказанно покорять новые страны, отправлять евреев со всего континента в гетто и готовить Холокост — одно из самых страшных преступлений в истории человечества», — пишет он.

В Варшаве напоминают, что больше всего от преступлений Сталина пострадал сам российский народ и призывают сопротивляться попыткам реабилитировать его фигуру в политических целях. «Российский народ — наиболее пострадавший от Сталина, одного из самых жестоких преступников в мировой истории — заслуживает правды. Искренне верю в то, что российский народ — это свободные люди, и что они отвергают сталинизм, даже если президент Путин пытается его реабилитировать», — говорится в заявлении Матеуша Моравецкого.

Это заявление польский премьер сделал после пресс-конференции Владимира Путина 19 декабря, на которой президент России заявил, что советские войска вошли в Польшу, когда польское правительство «утратило контроль за своими вооруженными силами» и «находилось где-то уже в районе польско-румынской границы». По словам Путина, СССР стал последним государством, подписавшим с Германией пакт о ненападении. Упоминая о секретном протоколе к пакту Молотова — Риббентропа, Путин отметил, что «Польша сама поучаствовала в разделе Чехословакии».

Польский МИД, комментируя эти слова Путина, подчеркнул, что власти России представляют «ложную картину событий», опираясь на пропаганду сталинских времен.

Позднее Владимир Путин назвал «сволочью» и «антисемитской свиньей» Юзефа Липского, который был послом Польши в Германии с 1934 по 1939 годы. В связи с этим заявлением посол России был вызван в МИД Польши.