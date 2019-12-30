Польский премьер обвинил Путина в сознательной лжи
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что российский президент Владимир Путин многократно и сознательно лгал о Польше, а также призвал сопротивляться попыткам реабилитации сталинизма. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном 29 декабря.
По словам Моравецкого, обычно российские власти лгут, когда «чувствуют международное давление вовсе не на исторической, а на современной геополитической арене».
«В последние недели Россия потерпела ряд серьезных поражений. Она не смогла заполучить полный контроль над Беларусью, ЕС вновь продлил санкции, наложенные на нее за незаконную аннексию Крыма, так называемые переговоры в т.н. „нормандском формате“ не привели к снятию этих санкций. Одновременно были введены дополнительные ограничения — на этот раз со стороны США, что существенно затрудняет реализацию проекта „Северный поток — 2“. В то же время российские спортсмены были отстранены на четыре года за употребление допинга», — отмечает польский премьер.
Вместе с тем Матеуш Моравецкий подчеркнул, что Польша «первой испытала на себе вооруженную агрессию нацистской Германии и советской России и была первой страной, которая сражалась за свободную Европу».
Он также напомнил о большом совместном параде Вермахта и Красной армии в Бресте 22 сентября 1939 года; о 150 немецких коммунистах, бежавших из Третьего рейха в СССР до начала войны, которых «в ноябре 1939 года Сталин передал Гитлеру в качестве „подарка“», обрекая их на верную гибель; о конференции в Бресте в ноябре 1939 года, где представители служб безопасности СССР и нацистской Германии «обсудили методы и принципы сотрудничества в борьбе с польскими организациями за независимость на оккупированных территориях», о других конференциях НКВД и СС по сотрудничеству в Польше.
По словам Моравецкого, без участия Сталина в разделе Польши и без природных ресурсов, которые Сталин поставлял Гитлеру, нацистская Германия не взяла бы Европу под свой контроль. «Благодаря Сталину Гитлер мог безнаказанно покорять новые страны, отправлять евреев со всего континента в гетто и готовить Холокост — одно из самых страшных преступлений в истории человечества», — пишет он.
В Варшаве напоминают, что больше всего от преступлений Сталина пострадал сам российский народ и призывают сопротивляться попыткам реабилитировать его фигуру в политических целях. «Российский народ — наиболее пострадавший от Сталина, одного из самых жестоких преступников в мировой истории — заслуживает правды. Искренне верю в то, что российский народ — это свободные люди, и что они отвергают сталинизм, даже если президент Путин пытается его реабилитировать», — говорится в заявлении Матеуша Моравецкого.
Это заявление польский премьер сделал после пресс-конференции Владимира Путина 19 декабря, на которой президент России заявил, что советские войска вошли в Польшу, когда польское правительство «утратило контроль за своими вооруженными силами» и «находилось где-то уже в районе польско-румынской границы». По словам Путина, СССР стал последним государством, подписавшим с Германией пакт о ненападении. Упоминая о секретном протоколе к пакту Молотова — Риббентропа, Путин отметил, что «Польша сама поучаствовала в разделе Чехословакии».
Польский МИД, комментируя эти слова Путина, подчеркнул, что власти России представляют «ложную картину событий», опираясь на пропаганду сталинских времен.
Позднее Владимир Путин назвал «сволочью» и «антисемитской свиньей» Юзефа Липского, который был послом Польши в Германии с 1934 по 1939 годы. В связи с этим заявлением посол России был вызван в МИД Польши.
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