В центре Москвы задержали активистов, проводивших пикеты за освобождение политзаключенных
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На Тверской улице в Москве 31 декабря сотрудники полиции задержали 13 активистов, стоявших в пикетной очереди в поддержку политзаключенных, сообщает «Новая газета» со ссылкой на одну из активисток Александру Калистратову.
Калистратова рассказала, что полиция неожиданно задержала и повела к автозаку одну из пикетчиц. Затем задержали еще несколько человек, которые подошли к автозаку. Их повезли в ОВД «Троицкий» в Новой Москве.
На одном из плакатов было написано: «Режешь оливье — невиновные люди сидят в тюрьме».
Телеграм-канал «Свободу России» пишет, что кроме активистов полиция задержала группу граждан из ближнего зарубежья, у которых не спрашивали регистрацию, а просто отобрали паспорта.
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