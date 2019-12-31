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Лукашенко поручил завершить переговоры с Россией и начать альтернативные поставки нефти

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Президент Беларуси поручил завершить переговоры с Россией и обеспечить поставки нефти из альтернативных источников
Президент Беларуси поручил завершить переговоры с Россией и обеспечить поставки нефти из альтернативных источников Anatoly Maltsev/Pool via REUTERS
RFI

Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 декабря поручил завершить переговоры с Россией по нефти и уже в ближайшие дни обеспечить поставку сырья из альтернативных источников, сообщает госагентство БелТА. Срок действия нынешних договоренностей истекает 31 декабря. 

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Александр Лукашенко провел экстренное совещание с руководителями нефтехимического комплекса после переговоров с президентом России, которые состоялись 30 и 31 декабря, а также с российским министром энергетики Александром Новаком.

«Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры хозяйствующих субъектов Беларуси и России и заключить контракты на поставку нефти в страну с целью обеспечения бесперебойной работы двух нефтеперерабатывающих заводов», — сообщил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.

Президент Беларуси также поручил обеспечить в ближайшие дни поставки нефти из альтернативных источников, в первую очередь железнодорожные поставки из балтийских портов. Для альтернативных поставок Минск намерен задействовать и нефтепровод «Дружба».

Чуть позже агентство БелТА сообщило, что Лукашенко договорился с российским премьером Дмитрием Медведевым «об организации конкретной работы по поставкам» сырья в Беларусь в связи с тем, что контрактов на 1 января не заключено.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал пока не обсуждать «апокалиптические сценарии» развития событий, но признал, что договоренностей по поставкам нефти и газа с Беларусью достичь не удалось. 

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