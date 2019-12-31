Следствие попросило продлить домашний арест Калви и Дельпаля

Майкл Калви и другие сотрудники инвестиционного фонда Baring Vostok были арестованы в феврале 2019 года

Следователи по делу инвестиционного фонда Baring Vostok ходатайствуют о продлении домашнего ареста до 13 февраля для старшего партнера фонда Майкла Калви и партера по индустрии финансового сектора Филиппа Дельпаля. Об этом во вторник, 31 декабря, сообщает агентство ТАСС со ссылкой пресс-секретаря Басманного суда Москвы. Заседание суда состоится 9 января.

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В тот же день суд рассмотрит ходатайства о продлении сроков домашнего ареста также до 13 февраля еще двум фигурантам дела Baring Vostok — бывшему председателю правления банка «Восточный» Алексею Кордичеву и бывшему директору банка по инвестициям Александру Цакунову. Вопрос о продлении ареста еще трем фигурантам дела рассмотрят 10 января.

Следственные действия по делу завершены. Фигурантам дела предъявлено обвинение по статье 160 часть 4 Уголовного кодекса России (особо крупная растрата). Следствие оценило ущерб банка «Восточный» на сумму 2,5 миллиарда рублей средств. В конце декабря обвиняемые и их защита начали знакомиться с материалами расследования.

Сами обвиняемые настаивают на своей невиновности. Майкл Калви называл уголовное дело попыткой давления на фонд, который подал иск в Лондонский арбитраж, чтобы пересмотреть доли двух акционеров банка «Восточный» Артема Аветисяна и Шерзода Юсупова. Именно последний написал заявление в ФСБ на руководство Baring Vostok.

Майкл Калви и другие сотрудники инвестиционного фонда Baring Vostok были арестованы в феврале 2019 года. В апреле Калви перевели под домашний арест. Филипп Дельпаль находился в СИЗО до августа. В Кремле связали его перевод под домашний арест с поездкой Путина во Францию.