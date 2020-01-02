Зачем в России сжигание мусора приравняли к переработке?

С 1 января 2020 года в России сжигание мусора стали де-юре признавать переработкой, если при этом образуется тепло или электроэнергия. Защитники природы бьют тревогу: они опасаются, что в России построят еще больше мусоросжигательных заводов (МСЗ), владельцы которых смогут рассчитывать господдержку.

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Раньше сжигание относилось к низшей ступени иерархии обращения с отходами — «обезвреживанию», которое можно было применять только в крайних случаях. Но теперь сжигание признали «энергетической утилизацией», то есть переработкой. Таким образом, производство вторсырья и сжигание мусора законодатели поставили на одну ступень.

Примечательно, что правовое управление президента России сначала высказалось резко против этой инициативы, но затем ее согласовало. Госдума одобрила законопроект под конец года. Эту идею поддержало Минприроды и спецпредставитель президента по вопросам энергии и транспорта Сергей Иванов. «Если просто сжигать и ничего не делать, то это не переработка. А если сжигать с выработкой нового продукта в виде электроэнергии или тепла, то, на мой взгляд, это переработка», — объясняет он логику законодателей и ссылается на мировой опыт.

В Госдуме уверяют: сжигать будут только «хвосты», оставшиеся после переработки и извлечения полезных компонентов. Однако в российском отделении Greenpeace опасаются, что «хвостов» может оказаться не менее 80%, учитывая проблемы с сортировкой и нужды заводов в сырье, которое хорошо горит.

Кто станет бенефициаром?

В нацпроекте «Экология» обозначена цель повысить долю переработанных отходов с 5% в 2018-м до 36% в 2024 году. Наблюдатели сходятся во мнении, что после признания сжигания мусора утилизацией, достичь этой цели станет гораздо проще.

В Greenpeace опасаются, что это лишит Россию правильной системы переработки мусора на десятки лет. «Законодательная „игра“ с терминами может привести к необратимым последствиям: Россия станет зависимой от вредного мусоросжигания, а отходы начнут восприниматься не как ресурс, а как топливо», — указывает природоохранная организация.

Эксперт проекта «Ноль отходов» российского Greenpeace Алексей Киселев в интервью RFI отмечает, что бенефициарами этой «игры» с терминами, вероятно, станут люди, управляющие нацпроектом «Экология», а также строители МСЗ, например, «дочка «Ростеха» — «РТ-Инвест».

Мусоросжигательная промышленность сможет рассчитывать на деньги от экосбора, которые раньше выделяли только на переработку.

«Насколько я знаю, нигде в мире не существует завода по сжиганию мусора, который работал бы на рыночных условиях, — объясняет Алексей Киселев. — Они все субсидируются через скрытый тариф, через льготы и так далее».

А пострадает от этого российская отходоперерабатывающая индустрия — условно говоря те, кто из пластиковой бутылки делают пластиковую бутылку, а из листа бумаги — новый лист бумаги. Скорее всего, они не смогут получить ни финансирование, ни отходы, на которые они рассчитывали, объясняет Алексей Киселев. Пока же в России перерабатывающих мощностей намного больше, чем собираемого вторсырья.

Каковы риски для окружающей среды и здоровья людей?

Официально уже известно о планах построить минимум пять МСЗ: четыре в Подмосковье и один в Татарстане. В Greenpeace указывают, что в общей сложности построить собираются около 30 мусоросжигательных заводов.

«Владельцы очень не хотят показывать проектную документацию. Но у нас уже есть заключение экологической экспертизы по первому заводу, который строится в Воскресенском районе. Там строится источник выбросов. Там больше тридцати токсичных веществ. Во-вторых, это транспорт. На этой территории его раньше не было, но с возведением завода он появится. Дальше: завод для своей деятельности забирает у людей кислород. Дальше: кроме загрязняющих веществ завод будет выбрасывать еще тяжелые бескислородные газы. То есть там будет много углекислого газа и мало кислорода. В этом районе людям будет тяжелее дышать, неблагоприятные метеоусловия и так далее», — говорит эксперт Greenpeace.

По словам Алексея Киселева, нужно не забывать и про потерю ресурсов, связанную со сжиганием. «Каждая сожженная пластиковая бутылка означает, что где-то должна заработать нефтяная вышка, эта нефть за несколько тысяч километров должна быть доставлена до перерабатывающего завода, чтобы сделать новую пластиковую бутылку. Или дерево, которое срублено, или хлопок, который будет заведен. Энергетика этого процесса вообще не учитывается. Если мы ее всю приплюсуем, то поймем, что этот завод не производит энергию, а просто все уничтожает. Это просто машина по уничтожению ресурсов», — говорит он. Не стоит забывать о том, что МСЗ сами производят токсичные отходы.

Эксперты напоминают, что МСЗ — это еще и источник выбросов парниковых газов, которые влияют на климат, а Россия ратифицировала Парижское соглашение по климату, которое предписывает снижать выбросы CO2.

С точки зрения российского закона, захоронение и сжигание — наименее предпочтительные методы работы с отходами. Наивысшим приоритетом является снижение образования отходов. «Уже шесть лет прошло, а мы видим, что у нас объем отходов в этом году увеличился на 20%. Это значит, что вся страна не выполнила требования закона», — замечает Алексей Киселев.