Российская нефть перестала поступать на белорусские НПЗ

Поставки российской нефти в Беларусь прекращены, а загрузка белорусских НПЗ в Мозыре и Новополоцке снижена до технологического минимума, сообщили 3 января в концерне «Белнефтехим» агентству «Интерфакс».

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Загрузку НПЗ снизили до минимума, чтобы не допустить остановку и заморозку производственных мощностей. Заводы продолжают работу на запасах сырья, наколенных в декабре. По информации Tut.by, запасов хватит на две-три недели.

В «Белнефтехиме» отметили, что сейчас идет работа над заключением январских контрактов. Речь идет о поставках нефти из России и из альтернативных источников.

31 декабря президент Беларуси Александр Лукашенко поручил завершить переговоры с российскими компаниями и обеспечить поставки нефти из альтернативных источников в ближайшие дни. Это в первую очередь железнодорожные поставки из балтийских портов. Для альтернативных поставок Беларусь намерена задействовать и нефтепровод «Дружба».

Москва и Минск так и не смогли договориться об условиях поставок. По некоторым данным, Беларусь настаивала на компенсации за российский налоговый маневр, благодаря которому цена на нефть для Беларуси выросла. Однако в Москве настаивают, что на это можно рассчитывать только после унификации налогового законодательства двух стран. Не решен также и вопрос с компенсациями за «грязную» нефть.