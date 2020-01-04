В Омске прошел митинг после гибели жителя, обвинившего полицию в подлоге

В Омске прошел митинг в память о местном жителе Дмитрии Федорове, которого нашли мертвым через неделю после того, как он обвинил сотрудников Росгвардии в том, что они подбросили ему наркотики. Как сообщает интернет-издание om1.ru, участники акции потребовали расследовать причины гибели Федорова.

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В акции приняли участие от 50 до 80 человек, в том числе друзья и знакомые погибшего, а также местные депутаты и политические активисты. Участники потребовали возбудить уголовное дело против следователя, расследовавшего дело Федотова, они держали плакаты с надписями: «Подкиньте себе совесть», «Почему скрывают правду по делу Дмитрия Федорова?», «Коррупционеров вон из полиции».

25-летний омский музыкант и сотрудник IT-компании Дмитрий Федоров был задержан 15 декабря сотрудниками Росгвардии. При обыске у него, якобы, нашли наркотики и предложили подписать признательные показания. Предъявив обвинение в распространении наркотиков, его отпустили под подписку о невыезде. Оказавшись на свободе, Федоров заявил, что наркотики ему подбросили и вынудили дать признательные показания.

МВД и Росгвардия начали проверку его заявления. Как пишет «Медуза», 26 декабря он должен был идти вместе с адвокатом в отдел собственной безопасности Росгвардии, вместо этого тело Федорова с отрезанной головой нашли на железнодорожных путях. В МВД заявили, что рассматривают версии «самоубийство» и «несчастный случай».