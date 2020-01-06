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«Матч ТВ» вместо финала МЧМ по хоккею показал игру 2011 года. Сборную России по ошибке поздравили

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Спортивный телеканал «Матч ТВ» во время финала молодежного ЧМ по хоккею Россия — Канада транслировал аналогичную игру 2011 года, когда сборная России выиграла.
Спортивный телеканал «Матч ТВ» во время финала молодежного ЧМ по хоккею Россия — Канада транслировал аналогичную игру 2011 года, когда сборная России выиграла. https://www.youtube.com
RFI

Спортивный телеканал «Матч ТВ» во время финала молодежного ЧМ по хоккею Россия — Канада транслировал аналогичную игру 2011 года, когда сборная России выиграла. В матче, состоявшемся накануне, российские хоккеисты проиграли 3:4. Некоторые болельщики, посмотрев игру на «Матч ТВ», начали поздравлять сборную России.

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Прямой эфир финальной игры (где Россия проиграла 5:3) транслировал «Первый канал», а «Матч ТВ» в то же время показал финал 2011 года, завершившийся победой сборной России.

Канал «Матч ТВ» транслировал групповой этап ЧМ и четвертьфинал. Полуфинал и финал показывали в прямом эфире по «Первому каналу». Некоторые болельщики, смотревшие «Матч ТВ», начали поздравлять в соцсетях сборную России.

Поздравил молодежную сборную России бывший полузащитник «Локомотива», футболист Дмитрий Тарасов. «Пацаны, красавцы, с победой», — написал Тарасов в инстаграм-сторис и скоро удалил пост. Он объяснил, что якобы проиграл спор в настольной игре, условием которого было поздравить молодежную сборную с победой девятилетней давности. 

Среди поздравивших оказался и председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи Михаил Дегрярев. Позднее он удалил поздравление и поблагодарил Матч-ТВ за повтор финала 2011 года.

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