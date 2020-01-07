Газ и Ближний Восток: что может помешать «дружбе» Турции и России

В среду, 8 января, состоится встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Турции. Президенты двух стран примут участие в запуске газопровода «Турецкий поток» и обсудят свои далеко не всегда совпадающие интересы в регионе, в частности, в Ливии.

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8 января в Стамбуле с участием Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоится запуск газопровода «Турецкий поток». Реализация проекта, предназначенного для поставок голубого топлива из России в Турцию, а также страны Южной Европы, заняла почти шесть лет. Само строительство трубопровода протяженностью 950 км с ежегодной мощностью 31,5 млрд кубометров длилось два года.

За несколько дней до ввода в эксплуатацию «Турецкого потока» Болгария сообщила о том, что с 1 января начала получать российский газ с территории Турции, а не Румынии, как раньше. Выгоды от смены пункта приема топлива в Софии оценили в 46 миллионов долларов. Российский газ по «Турецкому потоку» в начале года начали получать также Греция и Северная Македония. Об этом в интервью радиостанции BNR заявил глава «Булгартрансгаза » Владимир Малинов.

27 декабря министр энергетики Турции Фатих Донмез сообщал о подготовке к запуску проекта. «Мы будем незаменимыми на международном рынке природного газа с газопроводами, идущими как с востока, так и севера», — передает слова министра газета Hurriyet Daily.

В конце прошлого года США ввели санкции в отношении проектов «Северный поток 2» и «Турецкий поток», объяснив эти меры необходимостью обеспечить энергетическую безопасность Европы. Санкции касаются физических лиц и компаний, участвующих в строительстве газопровода. Впрочем, эксперты утверждают, что американские меры вряд ли повлияют на «Турецкий поток», поскольку уже завершены работы по строительству первой нитки газопровода, по которой Турция получит газ для внутреннего пользования. Вторая ветка, предназначенная для европейского рынка, проходит по территории Болгарии, Сербии, Венгрии и Австрии. Она пока будет не в полной мере загружена из-за затянувшегося в Болгарии строительства ее основного продолжения.

Сайт EUROACTIV со ссылкой на американские источники сообщил, что санкции США, принятые в «Законе об оборонном бюджете на 2020 финансовый год», применяются только к морскому участку «Турецкого потока», но после завершения подводной части они будут применяться к любым дополнительным линиям, построенным в будущем.

20 декабря Реджеп Тайип Эрдоган назвал американскую политику «насилием над турецким народом» и пообещал ответные меры в случае санкций в отношении «Турецкого потока». США также ввели санкции в отношении Анкары за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С- 400. В частности, Вашингтон отказался от поставок партнеру по НАТО истребителей пятого поколения F-35.

Опасения в том, что американские санкции против Анкары могут способствовать ее сближению с Москвой, неоднократно выражали как в США, так и в Европе. В сирийском вопросе Россия и Турция показали свою договороспособность. Однако между сторонами может возникнуть конфликт в связи с ситуацией в Ливии, куда Анкара готовится отправить свои войска для поддержки признанного международным сообществом правительства национального согласия Файеза Сарраджа. Войска ПНС противостоят силам т.н. «Ливийской национальной армии» Халифы Хафтара, которые с прошлого года ведут наступление на Триполи.

Москва, как заявил Владимир Путин, не поддерживает ни одну из сторон в ливийской гражданской войне, хотя известно, что Россия не скрывает своих тесных отношений с Халифой Хафтаром.

Ожидается, что 8 января Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган помимо «Турецкого потока» обсудят широкий спектр вопросов, в том числе и ситуацию в регионе. Об этом заявил турецкий президент. О том, что «на повестке дня много крупных проектов, по которым постоянно нужно сверять часы», ранее говорил и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Удастся ли Турции и Сирии избежать столкновения интересов, возможно, станет ясно после встречи президентов Турции и России.