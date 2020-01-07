Путин «невооруженным глазом» заметил мирную жизнь: президент РФ прибыл в Сирию

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что «сирийский президент» «тепло поздравил Путина и весь российский народ с праздником Рождества».

Президент России Владимир Путин во вторник, 7 января, прилетел в Дамаск, столицу Сирии. Об этом сообщило агентство РИА-Новости со ссылкой на президентского пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

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Песков рассказал, что из аэропорта «Путин направился в командный пункт группировки войск Вооруженных сил РФ» и «проехал по улицам Дамаска». «Путин (…) отметил, что на улицах Дамаска невооруженным глазом можно заметить признаки восстанавливающейся мирной жизни», — заверил пресс-секретарь.

После этого «в командном пункте» президента РФ встретил Башар Асад», а затем «состоялись двусторонние переговоры делегаций», — рассказал Песков. Он также отметил, что «сирийский президент» «тепло поздравил Путина и весь российский народ с праздником Рождества Христова».

Напомним, гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года, ее жертвами, по последним данным ООН, стали уже более 380 тысяч человек.