AFP: американцы рассматривают санкции против России за Венесуэлу

Власти США рассматривают возможность принятия санкций по отношению России за поддержку режима венесуэльского президента Николаса Мадуро. Об этом во вторник, 7 января, сообщило AFP со ссылкой на Эллиота Абрамса, спецпредставителя США в Венесуэле.

Реклама Читать далее

«Мы внимательно изучаем роль России, и мы не позволим (ей оказывать Мадуро) тот уровень поддержки, который мы видели в последнее время и не реагировали», — заявил Абрамс.

Американский чиновник заявил, что без массированной кубинской и российской поддержки, уровень которой значительно вырос за последний год, «режима Мадуро уже, вероятно, не существовало бы».

В обмен Россия получила значительный контроль над венесуэльскими ресурсами. «Российские компании сейчас управляют (…) более чем 70% венесуэльской нефти», — заявил американский спецпредставитель.

Ранее в Вашингтоне ввели санкции против венесуэльских властей в ответ на переизбрание в 2018 году Николаса Мадуро президентом страны.

Власти США, многих европейских стран, а также ЕС назвали это переизбрание нелегитимным. В январе 2019 года на фоне массовых протестов в Венесуэле европейские власти выдвинули Николасу Мадуро «восьмидневный ультиматум» с требованием провести новые выборы. Ультиматум был проигнорирован.

В конце марта Соединенные Штаты уже угрожали России санкциями за поддержку режима Мадуро. Угрозу озвучивал тот же Эллиот Абрамс.

В мае президент США Дональд Трамп заявил, после телефонного разговора с Владимиром Путиным, что Москва «совершенно не стремится вмешиваться в ситуацию в Венесуэле».