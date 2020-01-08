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Путин и Эрдоган запустили «Турецкий поток»

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Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган официально запустили газопровод «Турецкий поток»
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган официально запустили газопровод «Турецкий поток» Photo by: marka/Universal Images Group via Getty Images
RFI

В среду, 8 января, президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган официально запустили газопровод «Турецкий поток», по которому Турция будет получать российский газ. Вторая ветка газопровода предназначена для снабжения газом юга и юго-востока Европы.

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Во время торжественной церемонии, которая проходила в Стамбуле, президенты России и Турции назвали открытие газопровода историческим событием.

Мощность газопровода — 31,5 миллиардов кубометров газа в год. «Турецкий поток» состоит из двух параллельных веток длиной 930 км от Анапы (Россия) до Кыйыкея (Турция).Одна из двух веток газопровода предназначена для снабжения газом юга и юго-востока Европы минуя Украину.

На прошлой неделе газ уже начал поступать в Болгарию и вскоре начнет поступать в Венгрию и Сербию. В церемонии приняли участие президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

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